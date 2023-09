Valahol Európában új szereposztással a Magyar Színházban Azt mondják, a remekművek időtlenek, és az üzenetük téren-időn képes átsugározni. A Valahol Európában az egyik legcsodálatosabb magyar musical, amely Dés László zenéjével és fantasztikus gyerekszereplőkkel már 2016 óta töretlen sikerrel látható a Magyar Színház Nagyszínpadán! A 2023/2024-es évadban a nagy klasszikust – a már megszeretett szereplők mellett – három fiatal tehetség főszereplésében állítja színpadra a teátrum. A 2022/2023-as évadban öt új beállót köszönthetett a színház az ikonikus előadásban: Pásztor Ádám (Hosszú), Kusnyér Anna (Suhanc/Éva), Murvai Márton (Ficsúr), Harsányi Attila (Simon Péter) és Rancsó Dezső (Simon Péter). A már megszeretett színészek mellett a 2023/2024-es évadban újabb három fiatal tehetségnek ad lehetőséget a színház vezetősége, akikre nem kisebb feladat, mint a főszerep vár. Az új beállók premierjét 2023. szeptember 22 – 23-án tartja a teátrum. Jenes Kitti – Suhanc / Éva Kitti nevét nem kell bemutatni sem a musical műfajának kedvelői, sem a Magyar Színház közönsége számára, hiszen vendégművészként játszott már a színházban. A Kalandok Évadának végén csatlakozott a Hevesi Sándor téri teátrumhoz, ahol rögtön több főszereppel kezdhetett el foglalkozni. Első premiere 2023. szeptember 22. 19:00-kor lesz a Valahol Európában című előadás kapcsán. „A Valahol Európában egyike azon ikonikus, magyar musicaleknek, amit szerintem mindenkinek látnia kell. Komoly kihívást jelent számomra beállni az előadásba. Suhanc karakterében keveredik a sebzett leány, a harcos férfilélek és a majdani édesanya, amitől azt gondolom, igen összetett feladat megformálni Őt. Ezzel együtt azt is elkezdtem érezni, nem esik nehezemre az azonosulás, megtalálom a kapaszkodókat. Szeretem azokat a szerepeket, ahol komoly mélységeket lehet megmutatni. Egy szerepátvétel mindig nehezített pálya, ilyenkor ugyanis nem áll rendelkezésre az a 6 hetes próbafolyamat, amiben az ember apránként, nap mint nap dolgozni tud az érzésein, a partnerekkel való viszonyán, a kért rendezői instrukciók rögzítésén. Ilyenkor gyorsabbnak, praktikusabbnak kell lennünk, megtanuljuk a dalokat, szövegeket, majd a helyeket, de én személy szerint a munka javát önállóan, a próbatermen kívül végzem el, amikor otthon elkezdek foglalkozni a szereppel. Az első összpróbákat így mindig kisebb feszültséggel várom, hisz olyankor találkozunk először a többi kollégával és a színpaddal, ugyanakkor ez a szakasz rettentően izgalmas is egyben. Nagyon készülök mentálisan és fizikailag is a 22-ei első előadásomra.” Molnár Janka – Suhanc / Éva Janka, a Magyar Színház 2022/2023-as évadzáró ünnepségén megkapta a Legígéretesebb Ensemble Főnix-díjat, amit a Társulat szavazott meg számára. A színház vezetősége is nagy bizalommal és támogatással állt mellette, Az ABC küldetés mellett főszerepet kapott a Valahol Európában és az Ezeregy éjszaka című előadásban is. „Elsősorban szeretném kiemelni, hogy mennyire hálás vagyok a színház vezetőségének, hogy egy ilyen komoly mondanivalójú darab főszerepét alakíthatom. Nagy feladat, hiszen előttem sok neves színésznő alakította már ezt a szerepet. Nagy vágyam volt, hogy egyszer eljátszhassam Suhancot, rengetegszer láttam ezt az előadást és mindig nagy hatással volt rám. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy ez a darab továbbra is kimagasló hatást váltson ki a nézőkből. A beállópróbák pár hete már elkezdődtek. Nagyon élvezem a közös munkát és várom, hogy közönség előtt is játszhassuk. A darab aktualitása miatt, ehhez a történethez mindenki tud kapcsolódni, mert nem csak szerethető, hanem olyan témákkal is foglalkozik, amely mindünk számára taníthat.” Gréczy Balázs – Hosszú Balázs már több éve erősíti a Magyar Színház Ensemble csapatát, első főszerepét az előző évadban kapta meg; a Tüskevár című előadásban Bütyök szerepében látható. A Varázslat Évadában pedig újabb lehetőségekkel gazdagodott. „Nagy megtiszteltetés, hogy ebben a hatalmas színházban egy legendás musicalben szerepelhetek – nem is akármilyen szerepben. Hosszú szerepe minden szempontból erősen igénybe vesz. A legnagyobb feladat, amely valaha megadatott nekem eddigi rövid színházi pályafutásom alatt. Az sem „segítség”, hogy Radványi Géza klasszikus filmjében Gábor Miklós volt Hosszú, ami plusz nyomást tesz rám, hogy legalább megközelítsem a megközelíthetetlent. Kollégáim, az egész stáb fantasztikusak, ahogy segítik és vigyázzák beállásomat egy eléggé veszélyes és bonyolult előadásba. Mondhatni, ezzel a darabbal kelek és fekszem. Nagyszerű lehetőség egy nagyon hálás szereppel, amellyel – ha jól csinálom – belophatom magam a közönség szívébe. Úgyhogy megteszek mindent a közös siker érdekében. A gyerekekkel nagyon jó összhangban vagyunk, kedveljük, és a munkában is jól megértjük egymást, a rakoncátlankodásban is osztozunk. Az előadás rendkívül sikeres, a téma pedig ma is aktuális. Várom, hogy meglegyen az első előadás, de ennél is jobban várom a tizediket, huszadikat, amikor már megszoktam, hogy ide megyek, oda megyek a színpadon, és felszabadultan, magabiztosan adom át magam: a testem és a lelkem.” Természetesen a beállópróbák során nagy támogatást és segítséget kapnak az új főszereplők a már több előadást lejátszó társaiktól. Pavletits Béla a 2016-os premier óta alakította Hosszú szerepét, a 2022/2023-as évadától az Egyenruhás szerepében látható majd. Pásztor Ádám és Kusnyér Anna már egy évada alakítja a szeretett párost. Nézzük ők milyen tanácsokkal látják el társaikat: Kusnyér Anna „Minden szerep egy utazás és minden karakternek megvannak az igazságai. Kívánom a lányoknak, hogy megtalálják a maguk igazságát Suhanc személyében és induljanak el vele egy olyan utazásra, amely egy életen át elkíséri majd őket, mint az egyik legcsodálatosabb női karakter a musicalirodalomban.” Pavletits Béla „Hosszú szerepe egy igen technikás és összetett feladat. Amit tanácsolni tudok, hogy a nagy dalt okosan és nagy figyelemmel építse fel, hogy tartalmi-érzelmi fejlődés legyen benne, miközben fizikailag is jól bírja a végét. Mivel ebben a darabban sok gyerekkel játszunk együtt nemcsak a színpadon kell rájuk figyelni, de a színpadon kívül is vigyázni és irányítani kell őket. És vegyen fel térdvédőt… aki látta már a Magyar Színházban a darabot, Ő tudja miért tanácsolom ezt…” Pásztor Ádám „Ha valakit igazán pofán vág ez a szerep az pont a Balázs. Ha valakit igazán pofán vág ez a szerep az pont a Balázs. Minden szempontból egy szuper választás, hogy egy ennyire hozzáillő szerepben mutatkozhat meg. Én csak azt tudom tanácsolni neki, hogy érezze jól magát ebben a szerepben és próbálja megtalálni az azonosulási pontokat. A többit úgy is a színpadon fogja érezni!"

Fotó: Magyar Színház / Juhász Éva [2023.09.19.]