Érkezik A rózsa titkai előadás

Az ország a Jóban Rosszban című sorozatból ismeri őket, ahol két igazi intrikus, ármánykodó karaktert alakítottak. Angyal Anita formálta meg Varga Emőke doktornőt, míg Álmosd Phaedra Fruzsina nővér szerepét játszotta, és mindketten sok borsot törtek a Csillagvirág Klinika többi dolgozója és olykor egymás orra alá.

A színpadon az Astrum Színház produkciójában, A rózsa titkai – Az igaz történet A kis herceg mögött című darabban azonban most egészen más karaktereket formálnak meg, ennek kapcsán pedig arról is beszéltek, milyen a kapcsolatuk a valódi életben. „Phaedrával ez már a harmadik egymásra találásunk. Először színpadon dolgoztunk együtt néhány jelenetben, már akkor is csodáltam, és rengeteget tanultam tőle. Aztán a kamerák előtt ármánykodtunk a Jóban Rosszban sorozatban. Azt is nagyon szerettem. Szépen ível felfelé a közös utunk, ebben az előadásban mindenféle túlzás nélkül csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla. Csodálatos Színésznő, Kolléga, Ember!!! Alig várom a folytatást!”- mondja Angyal Anita, aki Consuelo de Saint-Exupéryt, a híres író feleségét formálja meg a darabban. „A Rátkay Márton Zenés Műhely egyik darabjába ugrottam be, én akkor már véndiák voltam. Vas-Zoltán Iván tanítvány vagyok én is, ahogyan Anita is. A próbán körbecsipogott egy szőke cukiság! Hihetetlen szeretettel fogadott, előtte nem találkoztunk soha – emlékszik Álmosd Phaedra. - Teltek múltak az évek. Jött a sorozat és egy nap szembejött velem ez a Szöszke Csipogó újra. Nagyon megörültünk egymásnak! Két közös pontunk van: Földes Tamás, aki ebben az előadásban Antoine de Saint-Exupéryt alakítja, és Baku Gyuri az előadás rendezője. Szeretek Angyalkával együtt dolgozni, játszani! Nincs rivalizálás, nincs irígység, csak szeretet, megértés, segítség!”

A darab rendezője szerint a történet színreviteléhez elengedhetetlen volt a szeretetteljes légkör.

„Az előadásunk, ahogy A kis herceg és Exupéry élete maga is: egy példázat a szeretetről. Egy hatalmas lecke arról, hogy milyen nehéz jól szeretni. Nem véletlenül kapunk visszajelzéseket szerelmes pároktól, akiknek elmélyítette a kapcsolatát az előadás, szülő-gyermek nézőktől, akik elmondták, mély beszélgetéseket indított közöttük a darab vagy éppen barátoktól, akik mint a kis herceg és a róka még közelebb kerültek egymáshoz a közös élmény hatására. Egy ilyen előadást csak szeretetteljes légkörben lehet létrehozni úgy, hogy hiteles legyen – mondja Baku György. - Ez így is történt, és azt hiszem, ez látszik is a végeredményen, de erről bárki meggyőződhet tavaszi előadásaink valamelyikén Budapesten az Eötvös10-ben. A két színésznő nem hogy nem rivalizáltak, hanem tényleg példaértékűen segítették egymást.”

Fotó: Érdi Róbert/ Déryné Központ

[2024.04.03.]