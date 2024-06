A Pantera 2023-as dupla teltházas budapesti koncertje után visszatér a magyar rajongókhoz! A legendás heavy metál banda, a PANTERA bejelentette 2025 eleji európai turnéját, amely január 21-én kezdődik Helsinkiben, majd folytatódik többek között Stockholmban, Amszterdamban, Berlinben, Párizsban és Budapesten. Az eredeti tagokkal, Philip H. Anselmo énekessel és Rex Brown basszusgitárossal, valamint Zakk Wylde gitárossal és Charlie Benante dobossal együtt az újabb koncertek az eredeti alapító tagok, Vinnie Paul dobos és Dimebag Darrell gitáros élete és munkássága előtti tisztelgést folytatják. A turné a PANTERA korábban már bejelentett angol és írországi fellépései után indul a kontinensen, valamint az elképesztően sikeres idei brit Download Festival fellépésüket követi, amely három évtized után az első egyesült királyságbeli fellépése volt a bandának, és amelyről a Metal Talk Magazine azt mondta: „A Pantera több mint húsz év óta első egyesült királyságbeli fellépése olyan volt, mint egy mennydörgés, és ezrek könyörögtek továbbiakért.” A Pantera idén a Metallica észak-amerikai stadionturnéján is fellépett. "...igazi tisztelgés az Abbott fivérek öröksége és az általuk létrehozott zene előtt. Egyben ajándék a sok rajongónak, akik libabőrösek lesznek attól a nyers erőtől, amelyet a PANTERA úgy képes kihasználni, mint egyetlen más banda sem." -- The Intelligencer "...megható tisztelgés a kvartett zenéje előtt." -- TribLIVE "Anselmo, Brown, Wylde és Benante mesterien tisztelték a banda örökségét, miközben új fejezetet nyitottak, a heavy metál fékezhetetlen szellemének bizonyítékaként. Abban a műfajban, amit a flexibilitás ural, a PANTERA győzedelmes visszatérése figyelemre méltó." -- All Music Magazine "Amikor a PANTERA a 'Cowboys From Hell' nyitóriffével zárta a szettet, Anselmo megkérdezte a zsúfolásig megtelt stadiont, hogy ki jönne el megnézni őket a jövőben. A válasz az este egyik leghangosabb közönségreakciója volt." -- Dallas Observer A „power groove” alkotói, a PANTERA a texasi Arlingtonból indult el az ismert felállással, amely az alapító tagokból és testvérekből, Vinnie Paul dobosból és Dimebag Darrell gitárosból, valamint Rex Brown basszusgitárosból és Philip H. Anselmo énekesből állt. A csapat a heavy metál történetének egyik legsikeresebb és legbefolyásosabb zenekarává vált. A PANTERA eddig 20 millió lemezt adott el világszerte, négy Grammy-jelölést kapott, valamint teltházas világkörüli arénaturnékon játszott. A 2025-ös koncertre jegyek, beleértve a VIP csomagokat is, június 25-én, kedden 10 órától elsőként a hivatalos rajongói klub tagjai számára elérhetők. A regisztrált Live Nation tagok június 27-én, csütörtökön 10 órától élhetnek az elővásárlási lehetőségükkel. A teljeskörű jegyértékesítés június 28-án, pénteken 10 órakor indul a livenation és a funcode oldalon. [2024.06.26.] Megosztom: