"Kiénekelhettem magamból a legbensőbb gondolataim" - Sík Frida interjú Sík Frida, a Győri Nemzeti Színház ünnepelt színésznője, egy hihetetlenül vibráló, energiabomba személyiség, aki nemrég "Szerelmes, szakítós" címmel debütált énekesnőként is. Az új szerzeményről, a színházi élményekről és a drámapedagógiai életútjáról beszélgettünk: 2009 óta vagy tagja a Győri Nemzeti Színháznak, de egyben drámapedagógus, coach, gyermek és ifjúsági szellemi-lelki tanácsadóként is dolgozol. Ez így nagyon izgalmasnak hangzik, hogyan tudsz ennyi különböző szerepkörben helytállni?



A színház és a gyerekek iránti kapcsolódás egész kislány koromban már kirajzolódott, így nem volt kérdés, hogy a színészet mellett a pedagógusi pálya is érdekel. Tanulmányaim után 2009-ben egyszerre kezdtem dolgozni színésznőként és dráma pedagógusként is. Ugyanúgy, mint például egy orvosnak a továbbképzések, úgy nekem is fontos volt a fejlődés, hogy minél szélesebb látókörben foglalkozhassak a gyerekekkel, pláne hogy a folyamatosan változó világunkhoz nekünk is folyamatosan alkalmazkodnunk kell. Az, hogy én ennyi területen helyt állok azért van, mert ezek szorosan összefüggő területek, amik egymást egészítik ki. Az már más kérdés, hogy 24 órába hogyan tudok színésznő, drámapedagógus, egyéni fejlesztésekkel foglalkozó tanácsadó és édesanya lenni. Erre még magam sem tudom a választ, de talán a szeretet köti össze az energiáim: szeretem azt, amit csinálok és hálás vagyok érte.



Láttalak már játszani többször is a színházban. Nagyon hitelesen formálod meg a szerepeidet. Melyik volt a kedvenc szereped és miért?

A Két úr szolgája Clarice alakítása volt az, ami nagyon meghatározó volt az életemben. Egyfelől szerettem annak a kislánynak a bőrébe bújni, átélni a félreértéseket és szerettem belecsöppenni a commedia dell'arte stílusba is. Több, mint nyolcvanszor játszottuk azt az előadást, ami szintén egy hatalmas élmény volt: ennyiszer eljátszani egy szerepet hatalmas tapasztalatot is hozott nekem.



2024 májusában jelent meg első videoklipes dalod, "Szerelmes szakítós" címmel. Ez egy rendkívül érzelmes dal, személyes élmények ihlették? Miért lett ez a debütáló szerzeményed?



Eredetileg egy másik dalt terveztünk Lobó-Szalóky Lázár dalszerzőmmel. Egy energikusabb, pörgősebb dalt, amibe magyaros fűszert is kevertünk és eléggé passzol hozzám. Nyár végén tervezzük ennek a megvalósítását is, de a magánéletemben olyan helyzet jött, ami egy érzelmesebb irányba terelt. Lázártól kaptam ajándékba ezt a dalt, mint gyógyírt a bánatomra és kiénekelhettem magamból a legbensőbb gondolataim. Remélem sokakhoz eljut az érzés és egy kis támaszt tud adni másnak is, ha meghallgatja.



Milyen volt a dal illetve a videoklip fogadtatása?

A dal érdekes módon nem robbant klip nélkül nagyot. Amint kijött a klip, rengeteg üzenetet kaptam és ezek a visszajelzések nagyon sokat jelentettek számomra, különösen a kollégáim, a szakmai vélemények erősítettek abban, hogy tovább kell menni, nincs leállás.



Mik a terveid a nyárra, esetleg készül-e már az első dal folytatása vagy egy album megalkotása?



Mindig lépésről lépésre tervezek és élem meg a lehetőségeket. Ahogyan a sors úgy hozta, hogy lehettt egy saját dalom, most ennek örülök és ezért vagyok hálás. Tervben van a következő dal, amit nyár végére időzítettünk és persze hazudnék, ha a kisagyban ne jelent volna meg az album gondolata.... [2024.06.18.]

