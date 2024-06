A Kerekítő mondókás könyvcsalád megálmodójával beszélget Biró Zsolt A Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorában Biró Zsolt vendége június 20-án este 8 órától J. Kovács Judit drámapedagógus, a Kerekítő mondókás könyvcsalád megalkotója lesz. Most is érdemes lesz hallgatni az adást! Bizso most csütörtöki vendége zene és természetszerető családban nőtt fel, diplomát pedig angol nyelvből és irodalomból szerzett. Az egyetem alatt részt vett egy kétéves drámapedagógiai képzésen, így drámajáték-vezetői képesítést is szerzett. Tanárának köszönhetően ekkor ismerkedett meg először az ölbeli játékokkal, illetve bepillanthatott a bábszínházak kulisszatitkaiba is. Judit pedig továbbra is képezte magát, így játszóház vezetői tanfolyamot is elvégzett, zenei neveléssel kapcsolatos fejlesztéseken vett rész és neves zenepedagógusok munkásságával is megismerkedett.



Mindeközben maga is családot alapított, három gyermek boldog anyukája. 2006-ban indította el a baba-mama foglalkozásait, 2008-ban pedig mondókás honlapot hívott életre. Első népi mondókás könyvére sem kellett sokat várni, amely olyan jól sikerült, hogy Szép Magyar könyv díjat nyert vele.

„Ennek oldalain már ott bujkált Kerekítő manó. Az ő bábfigurájával folyt tovább a foglalkozás immár Kerekítő mondókás móka és bábos torna néven. A kesztyűbáb használatának technikáját Lénárt Andrástól és Aracs Esztertől sajátítottam el.”

A Kerekítő mondókás könyvcsalád azóta húsz tagot számlál és óvodásoknak szóló mesésköteteik, daloskönyvük is van, szóval mondható, hogy országos hálózattá nőttek. 2017 óta Kerekítő mintaóvodák és mintabölcsődék alakultak, 2020 óta pedig Kerekítő mintacsoportok, ahol a népi mondókák és Kerekítő manó a mindennapokat színesítik.



Judit tapasztalatait, szakmai tudását szívesen adja tovább, így rendszeresen tart szakmai Kerekítő módszertani tanfolyamot érdeklődő pedagógusoknak és kihelyezett bölcsődei- és óvodai intézményi továbbképzéseket mondókás és bábos tematikával határon innen és túl.



Csodás szakmai életút, egy csodás pedagógustól, aki nem csak szakmai hozzáértéssel, hanem szívvel-lélekkel teszi mindazt, amit tesz. S hogy az mennyire fantasztikus? Erről is beszélget majd J. Kovács Judittal Biró Zsolt június 20-án, csütörtök este 20 órától a Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorában!



Hallgassátok a Fáklya Rádió Cool-Túra című adását június 20-án este 8 órától www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni!



Fotó: Léderer Anita [2024.06.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.18.]

Ma készen áll, 60 online egységben szolgáltatás [2024.06.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu