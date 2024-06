Beválogatták Mayer Bernadette filmjét a Karlovy Vary Filmfesztivál Works in Progress programjába Beválogatták Mayer Bernadette Szemem fénye (Mommy Blue) munkacímű, személyes ihletettségű, Inkubátoros filmjét a Karlovy Vary Filmfesztivál Works in Progress programjába. 12 film közül a legígéretesebb projekteket utómunka támogatással és pénzdíjjal jutalmazzák majd. A Für Anikó és Vilmányi Benett főszereplésével készült alkotásban egy látását fokozatosan elvesztő nő és éppen apává váló fia kapcsolati dinamikájának felborulását követjük végig. Krisztinának és Máténak meg kell találnia az egészséges határokat a függés és a gondoskodás, önzés és önzetlenség között. A film nem nélkülözi a humort, mely fontos aspektusa a két főhős között húzódó köteléknek. A Karlovy Vary Filmfesztivál idén június 28. július 6. között zajlik majd. A film várhatóan 2025-ben kerül a hazai mozikba. A Karlovy Vary Filmfesztivál Works in Progress programjába minden évben 12, az utómunka bármely szakaszában álló fikciós és dokumentumfilmet válogatnak be. A legígéretesebb projekteket utómunka támogatással és pénzdíjjal jutalmazzák. Az eddigi évek tapasztalata azt mutatja, hogy az itt jól szerepelt alkotások gyakran jutnak el olyan fesztiválokra, mint a Sundance, a Torontó, a Velencei, a Rotterdami Nemzetközi Filmfesztivál vagy a Berlinale. Mayer Bernadette Szemem fénye (Mommy Blue) munkacímű első nagyjátékfilmje egy finom humorral átszőtt dráma. Krisztina és fia élete kibillen medréből, amikor a nő látása fokozatosan romlani kezd, amivel vonakodik szembesülni. Fia, Máté (Vilmányi Benett) mindent megtesz, hogy anyját támogassa, ez azonban nem könnyű újdonsült apaként. Gyula (Znamenák István) felbukkanása mintha átmeneti reményt hozna, ám Máté elkerülhetetlenül választás elé kényszerül anyja és saját családja között, amikor felesége, Eszter (Waskovics Andrea) külföldön kap munkalehetőséget. Az önéletrajzi ihletésű film elkötelezetten képviseli, hogy a humor kiemelt jelentőséggel bír abban, hogy képesek legyünk feldolgozni a legelviselhetetlenebbnek tűnő élethelyzeteket. A Szemem fénye (Mommy Blue) rendezője Mayer Bernadette, a forgatókönyvet Mayer Bernadette és Nagy Zoltán jegyzik. Az operatőr Csepeli Eszter, a film vágója Balla Gábor. A gyártócég a Kino Alfa, a producerek Petrovits Genovéva, Sólyom Kristóf, Oskó-Szabó Csaba és Gyurin Zsuzsi. A film várhatóan 2025-ben kerül a hazai mozikba. [2024.06.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.29.]

