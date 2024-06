Újabb Opus Klassik 2024 győztes érkezik júliusban a Margitszigeti Színházba Július 11-én Budapesten, a Margitszigeti Szabadtéri Színházban ad koncertet Nemanja Radulović hegedűművész és együttese, a Double Sens, akik az egyik legrangosabb versenyen nyerték el az év koncertfelvételének járó díjat. Az elismerést Beethoven hegedűversenyének felvételéért kapta a zenész és együttese. Németország legjelentősebb komolyzenei díja az Opus Klassik a klasszikus zene legmagasabb szintű kiválóságait ismeri el. Idén is huszonhét kategóriában választotta ki zsűri az elmúlt év legjobb lemezeit. Nemanja Radulović hegedűművész és együttese, a Double Sens itt nyerte el az év koncertfelvételének járó díjat. Az egyéni teljesítmények mellett opera- és koncertfelvételeket is díjaztak. Az idei győztesek között számos vonós is szerepel, akik díjakat nyertek olyan kategóriákban, mint az év hangszerese, az év fiatal tehetsége vagy épp az év koncertfelvétele. Az év hangszeresének járó elismerést Gautier Capuçon csellóművész és Isabelle Faust hegedűművész, valamint Lang Lang zongoraművész kapta. De olyan nevek is feltűnnek a díjazottak között, mint Charles Castronovo, Christian Thielemann, Bécsi Filharmonikusok, vagy Víkingur Ólafsson. Hilary Hahn hegedűművész nyerte el az év instrumentális szólóalbuma járó díjat. A zenészt már láthatta a hazai közönség, hisz szintén a Margitszigeti Színház meghívására már járt Budapesten, méghozzá egy Ünnepi Mendelssohn-est keretében 2017-ben. Őszinteség és szeretet jellemzi Nemanja Radulovic hegedűművészt "Őszinteség, szeretet, szabadság. Nekem a zene adja a legszebb pillanatokat, bárhová utazhatok és olyan dolgokat élhetek át általa, amelyeket az életemben enélkül nem tapasztalnék meg."- mondta el Nemanja Radulović a Margitszigeti Színháznak adott interjúban. És hogy mennyire büszkék a díjra és az elért eredményeikre? „Szerettem volna egy olyan együttest, amely amellett, hogy szabadon próbál ki művészi dolgokat, amelyben a szabadság és a szeretet az irányadók, két kultúrámat (francia és szerb) is egyesíteni tudja. Nagyon szerencsés vagyok, hogy megtaláltam a zenei családom. A Double Sens-szel minden projekt egy felfedezés. A tradicionális zenétől a legújabb Beethoven-projektig, amely a Kreutzer-szonáta átdolgozásával foglalkozik. Mindig megpróbálunk mindent beleadni. Ez teszi az egész folyamatot izgalmassá: a munka kezdetétől az előadásig, a közönséggel való interakciókig." Zenei utazásra hívják a közönséget A szerb hegedűművész július 11-én lép színpadra a Margitszigeten. Nemanja Radulović zenekarával, a Double Sens-sel együtt érkezik a főváros szívébe, hogy egy felejthetetlen zenei utazásra invitálja közönségét, egyedi interpretációban keltve új életre számos népszerű klasszikus dallamot. Említsük meg Jonathan Tetelman nevét is, aki szintén júliusban ad koncertet a Margitszigeti Színház színpadán. Ő 2023-ban áttörést jelentő teljesítményéért „Break-out Artist of the Year” díjjal jutalmazta a zsűri “Arias” című albuma megjelenését követően. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház [2024.06.28.] Megosztom: