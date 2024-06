Cyndi Lauper elhozza Budapestre is búcsúturnéját! Cyndi Lauper ma bejelentette a Girls Just Wanna Have Fun búcsúturné angliai és európai dátumait. A hosszú turné jövő februárban Európában jár majd, és egy évtized után ismét fellép Glasgow-ban, Manchesterben, Londonban, Birminghamben és Belfastban, majd elviszi búcsúturnéját Budapestre, Lodzba, Prágába, Berlinbe, Düsseldorfba és Párizsba is. Ez a bejelentés a hónap elején meghirdetett észak-amerikai fellépéseket követi, valamint a LET THE CANARY SING (Engedjétek a kanárit énekelni) című film bemutatóját, amely Cyndi Lauper rendkívüli életét és karrierjét mutatja be. A dokumentumfilmet június 4-én mutatták be az Egyesült Államokban és Kanadában, a Paramount+-on. A turné és a film megjelenése kapcsán, életműve elismeréseként Cyndi Lauper kéz- és láblenyomatát megörökítették a Los Angeles-i TCL Chinese Theatre-nél Hollywoodban. Az Emmy®-díjas dokumentumfilmes, Alison Ellwood rendezésében a LET THE CANARY SING bemutatja Lauper villámgyors felemelkedését a sztárságig, valamint a nemzedékekre gyakorolt ​​mélyreható hatását zenéjén, folyamatosan fejlődő punk stílusán, megingathatatlan feminizmusán és fáradhatatlan érdekképviseletén keresztül. A dokumentumfilm egy lenyűgöző felfedezőútra viszi a közönséget egy újító művészről, aki figyelemre méltó örökséget hagyott művészetével. Egy válogatáslemez is megjelent dokumentumfilmmel azonos címmel. Az album már elérhető bakelitlemezen és digitális bővített kiadásban is. Cyndi Lauper Grammy-, Emmy- és Tony-díjas dalszerző és előadóművész, aki több mint 50 milliót lemezt adott el világszerte. Ikonikus hangja, befolyásos punk attitűdje és zseniális koncertjei sztárrá tették. Lauper elnyerte a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat a She's So Unusual című első albumával, és ő lett az első nő a történelemben, akinek négy top5 kislemeze volt debütáló albumról, köztük a Girls Just Want To Have Fun pophimnusszal. Lauper további tíz stúdióalbumot adott ki, amelyeken olyan klasszikusok szerepelnek, mint a Time After Time, vagy a True Colors, valamint beiktatták a Dalszerző Hírességek Csarnokába, és a NY Times bestseller szerzői között is megtalálható a neve. És most Cyndi Lauper megkezdi búcsúturnéját, amelyet Brian Burke rendez, és a BrianBurkeCreative és a DX7 Design céggel közösen készített és tervezett. A budapesti koncertre jegyek elsőként a hivatalos rajongói klub tagjainak elérhetők június 26-án 10 órától. A regisztrált Live Nation tagok június 27-én 10 órakor tudnak csatlakozni az elővásárlási lehetőséghez, ugyanakkor indul a Spotify pre-sale is. A teljeskörű jegyértékesítés június 28-án 10 órakor kezdődik a livenation és a funcode oldalakon. [2024.06.26.] Megosztom: