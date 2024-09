Játék a kastélyban premier szeptemberben a Centrál Színházban Szeptember 14-én lesz Molnár Ferenc talán leghíresebb, világsikert aratott darabja, a Játék a kastélyban premierje a budapesti Centrál Színházban. Molnár legszemélyesebb komédiáját Alföldi Róbert, Balla Eszter, László Zsolt, Puskás Samu és Schmied Zoltán főszereplésével, Puskás Tamás rendezésében láthatjuk. A briliáns logikával szőtt előadásból megtudhatjuk, hogyan lehet kikerülni a legkínosabb helyzetekből is – a színház segítségével. Az előadásban a nézők Nino Rota zenéjét hallhatják a Budapest Bár tolmácsolásában. Mit tehet egy színműíró, ha fiatal zeneszerző barátjával együtt in flagranti kapja annak menyasszonyát? A bizonyossal kell szembeszállnia, a fikcióhoz kell alakítania a valóságot. Komoly kihívás ez Turai úrnak, a híres drámaírónak is, aki bravúros megoldással és sziporkázó humorral menti meg a fiatalok jegyességét, Molnár talán legszemélyesebb komédiáját 1926-ban írta, mikor Budapestet elhagyva Bécsbe ment, és feleségül vette a nála huszonnégy évvel fiatalabb Darvas Lili színésznőt, akivel a bécsi Hotel Imperialban laktak. A darab alaphelyzetét is az élet szülte: az újdonsült – harmadik - feleség németül tanult, és a némettanárának olvasott fel szerelmi vallomást gyakorlás céljából, amit a szomszéd szobában tartózkodó író és barátja meghallott. Kosztolányi Dezső így írt Molnárról: „Darabjai egy kis ötlet mustármagjából sarjadzanak. Ez hirtelen hajtani, lombosodni, terebélyesedni kezd, alakok nőnek ki belőle, s ő kedvére elmulat velük. Erőssége nem a színpadi ezermesterség, mint sokan hiszik, hanem az a gyermeki kedvesség, amellyel oda tudja adni magát egy történetnek, az a gátlást nem ismerő bátorság, amellyel követni tudja ösztöneit. Egy költő erénye ez. Micsoda szabad, féktelenül szeretetreméltó szókimondás, a huncutság micsoda őszintesége, a tiszteletlenség micsoda üdesége.” „Molnár Ferenc színházi pályája csúcsán, 48 évesen, már világhírű szerzőként írta ezt a darabot, mely vallomás a színház hatalmáról. Banálisnak tűnhet ez az édes játék, azonban túlzás nélkül állítom, hogy a darab finoman csiszolt gyémánt. Arról mesél, hogy a színház ugyan nem tudja megváltoztatni az életünket de képes elhitetni velünk egy szebb valóságot. - vallja a rendező, Puskás Tamás. A Turait alakító Alföldi Róbert elmondta: „Én mindig zavarban vagyok Molnár Ferenccel, mert minden egyes alkalommal amikor találkozom vele, teljesen rájövök, hogy semmit sem tudok a színházról, ő meg mindent tud. Úgyhogy küzdünk egymással :-))))”. A díva, Annie szerepében Balla Esztert láthatjuk, aki hozzátette: “Színésznőnek színésznőt játszani, szerepben szerepet alakítani igazán szórakoztató és izgalmas feladat. Mindig nagy rajongással olvastam vagy néztem Molnár Ferenc darabjait. Nagyon boldog vagyok, hogy most először magam is játszhatok az egyik leghíresebb vígjátékában és fantasztikus kollégákkal léphetek színpadra!” A Játék a kastélyban rendezője Puskás Tamás, a főszereplői Alföldi Róbert, László Zsolt, Balla Eszter, Puskás Samu és Schmied Zoltán. A díszlettervező Bagossy Levente, a jeémeztervező Szakács Györgyi. Az előadásban a nézők Nino Rota zenéjét hallhatják a Budapest Bár tolmácsolásában. [2024.08.28.] Megosztom: