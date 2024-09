Az Iron Maiden Budapesten indítja 50 éves jubileumi turnéját Az IRON MAIDEN jövőre RUN FOR YOUR LIVES világkörüli turnéját Budapesten indítja május 27-én, amelyet további 27 stadion-, fesztivál- és arénakoncert követ Európa-szerte. A turné azt is ünnepli, hogy jövőre lesz 50 éve annak, hogy Steve Harris 1975 végén megalapította a zenekart, és ennek örömére egy nagyon különleges setlistet ígérnek a Maiden rajongóknak, amely átfogja a zenekar első kilenc stúdióalbumát az Iron Maiden-től a Fear Of The Dark-ig, minden idők leglátványosabb és legkomplexebb show-jával! A turnéindító show 2025. május 27-én a Budapest Arénában lesz. Jegyek szeptember 26-án 10 órától kaphatók a www.livenation.hu oldalon keresztül. Mint mindig, most is lesz exkluzív elővásárlási lehetőség az Iron Maiden Fan Club tagok számára szeptember 24-én 10 órától, a regisztrált Live Nation tagok pedig szeptember 25-én 10 órától csatlakozhatnak az elővásárlási lehetőséghez. Minden koncerthez elérhetők lesznek a Trooper VIP csomagok is. Bruce Dickinson énekes így nyilatkozott: „A jövő év nagyon különleges lesz az IRON MAIDEN számára, és a rajongóinknak egy igazi, “egyszer az életben” élményt fogunk nyújtani. Ez egy olyan turné lesz, amely mosolyt csal az arcotokra és ujjongást a torkotokba. Ha már láttál bennünket korábban, akkor készülj fel, hogy ez az élmény egy teljesen új szintre emelkedik. Ha még sosem láttál bennünket, akkor mégis mi az ördögért vártál eddig? Most itt a lehetőség, hogy megtudd, miről maradtál le! Az IRON MAIDEN buli biztosan magával fog ragadni téged!” Rod Smallwood menedzser hozzátette: „50 év Maiden és én 46-ot láttam belőlük! Jóval több mint 100 millió eladott album, közel 2500 koncert 64 országban – és a számláló még megy -, sok milliónyi rajongó és még mindig élvezzük minden másodpercét és minden egyes turnét egy új kihívásnak tekintünk, hogy valami mást és izgalmasat nyújtsunk a rajongóiknak. És ezen a különleges turnén minden lehetőséget megragadunk erre! Az első kilenc album klasszikusait és rajongói kedvenceit fogjuk játszani, az IRON MAIDEN albumtól a FEAR OF THE DARK-ig, amelyek közül sokat már évek óta nem játszottunk, és sok olyan is hallható lesz, amit valószínűleg soha többé nem fogunk játszani a jövőben. Már hónapok óta keményen dolgozunk egy még látványosabb és aprólékosan kidolgozott új show összeállításán, amely még jobban életre kelti majd a dalokat, mint ahogyan eddig valaha is képesek voltunk rá. Ez egy óriási év lesz az IRON MAIDEN és természetesen Eddie számára, és nagyon izgatottak vagyunk amiatt, amit a rajongók számára tartogatunk az 50. évünk során. Ígérem, mindannyian nagyon fogtok örülni!” A turné első szakaszán – Budapestet is beleértve – az amerikai Halestorm lesz az előzenekar. 2025. május

27. kedd – Budapest Aréna, Budapest, Magyarország*

31. szombat – Letnany Airport, Prága, Csehország* 2025. június

1. vasárnap – TIPOS Arena, Pozsony, Szlovákia*

5. csütörtök – Trondheim Rocks, Trondheim, Norvégia (fesztivál)

7. szombat - SR-Bank Arena, Stavanger, Norvégia*

9. hétfő – Royal Area, Koppenhága, Dánia*

12. csütörtök – 3Arena, Stockholm, Svédország*

13. péntek – 3Arena, Stockholm, Svédország*

16. hétfő – Olympic Stadium, Helsinki, Finnország*

21. szombat – Utilita Arana, Birmingham, Anglia^

22. vasárnap – Co-op Live, Manchester, Anglia^

25. szerda – Malahide Castle, Dublin, Írország*^

28. szombat – London Stadium, London, Anglia*^

30. hétfő – OVO Hydro, Glasgow, Skócia^



2025. július

3. csütörtök - Eurockéennes Festival, Belfort, Franciaország (fesztivál)

5. szombat - Estadio Cívitas Metropolitano, Madrid, Spanyolország**

6. vasárnap – MEO Arena, Lisszabon, Portugália**

9. szerda – Hallenstadion, Zürich, Svájc**

11. szerda - Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Németország*

