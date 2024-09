Az X-Faktor negyedik válogatója: Németh Krisztián Kevin nagymamája emlékének énekel Az X-Faktor legutóbbi válogatóján mély érzelmek kerítették hatalmukba a nézőket és a mentorokat is. Németh Krisztián Kevin, aki gyerekként édesanyja elhagyása után nagymamája gondoskodására maradt, most az ő emlékére lépett színpadra. Kevin úgy érzi, nagymamája fentről figyeli, és minden vágya, hogy büszke legyen rá, amikor tehetségét bemutatja. A válogató ezen kívül több váratlan pillanatot is tartogatott. Pápai Joci Majkát helyettesítve mentorált, és egy ponton még a színpadra is felment, hogy támogassa Bodács Juditot, aki újabb dalt szeretett volna előadni. Joci lelkesedése Majka visszautasítását is ellensúlyozta, és egy emlékezetes előadást biztosított. Az este folyamán számos különleges produkció született. Gáspár Laci egy tehetséges fiatalra, Miklós Vivienre figyelt fel, akit "csiszolatlan gyémántnak" nevezett, és úgy véli, hogy az élő show-ban is megállja majd a helyét. Az érzelmekkel teli válogatót Császár Tímea története zárta, akit gyerekként gyakran kigúnyoltak énektehetsége miatt. Most az X-Faktorban bizonyít azoknak, akik valaha kételkedtek benne, és Majka szíve is megesett rajta a produkció közben. Az epizód ismét bebizonyította, hogy az X-Faktor nem csak tehetségekről, hanem emberi történetekről is szól, amelyek mély hatással vannak a közönségre és a mentorokra egyaránt. [2024.09.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.28.]

