• Kozma Orsi és Kerényi Miklós Máté ősbemutatóra készül Albert Einstein és Marilyn Monroe Budapest belvárosába költözik Ősbemutatóra készül a Dohány utca 78. szám alatt működő Like The Gypsies Club: október 15-én mutatják be Duba Gábor és Janox két színészre írt hatszereplős darabját, a Motel – álmatlan utazók című zenés vígjátékot, amelyben többek között olyan hírességek válnak egyetlen estére szomszédokká, mint Marilyn Monroe, Albert Einstein, Capulet Júlia, vagy épp Bonaparte Napóleon. A darab létrehozói egy eldugott, útszéli motelt álmodtak Budapest szívébe, amelybe azért érkeznek a megfáradt hírességek, hogy egy pillanatra elmenekülhessenek a világ zaja elől. Az ismert utazók – kilépve saját korukból – a mában próbálnak boldogulni, ez pedig olykor nehezen megy nekik. Meg kell ugyanis küzdeniük a modern kor technikai vívmányaival, az évtizedek alatt rájuk aggatott sztereotípiákkal és igaznak vélt információkkal, valamint a mellettük lakó, számukra ismeretlen személy különcségével. Szó szerint egy ajtó választja el a vendégeket a motel aprócska terében, ahol a néző közvetlen közelről élheti át a helyzetkomikumokra építő, de olykor nagyon is komoly szituációkat. A Motel – álmatlan utazók ugyanis az itt megrendezésre kerülő többi esthez hasonlóan igazodik a Like The Gypsies Club célkitűzéséhez, miszerint karnyújtásnyi távolságra hozza a közönséget az előadóhoz. A motelbe betérő három párost Kozma Orsi és Kerényi Miklós Máté kelti életre, akik a szereplőkhöz hasonlóan maguk is két eltérő világot, az előadóművészet két ágát képviselik. Orsi a saját quartetjével a jazz és a könnyűzene területén kalandozik, és évek óta nem láthatta a közönség színészként, míg Máté gyerekkora óta a zenés színházi élet tagja. A két művészetfelfogás a színpadon a játékstílusban is megmutatkozik majd, egy dolog azonban biztos kapocs közöttük: a zene. Éppen ezért a darabban időről időre olyan ismert slágerek csendülnek fel, mint a 2x2 néha 5 vagy a Kérek egy kulcsot a szívedhez. Zongorán kísér Burai Lajos. Ahogyan a két művész élete egy előadás apropóján összekapcsolódott, úgy fonódik össze a darab szereplőinek sorsa is. A találkozások legkülönfélébb módokon történnek: hol egy telefonbeszélgetés, hol egy falon átkiabált üzenet, esetleg néhány könyvből felolvasott sor, vagy épp az erkélyen folytatott elmélkedés teremt alkalmat arra, hogy szóba elegyedjenek. Reakcióik is eltérőek, hiszen van, aki érdeklődik a másik iránt, vagy épp untatja, szórakoztatónak, különcnek tartja a szomszéd szoba lakóját. A hírességek között van krimiíró, tudós, szerelmi tragédiát átélt drámahős, de még hadvezér is. Egy biztos: Marilyn Monroe a motelben készül fel a legújabb castingjára, hiszen egy nagyon fontos emberrel találkozik, Albert Einstein pedig nem tud mit kezdeni a saját érzéseivel, és a helyzettel, hogy egy femme fatale költözött a mellette lévő lakosztályba. A Motel – álmatlan utazókat, amely az október 15-i bemutató után kedd esténként látható a Like The Gypsies Clubban, a Fonogram-életműdíjas Galler András „Indián" rendezi. [2024.10.02.]

