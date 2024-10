Szakácsi Greggel bulizott a HallucinatorZ Amerikai-magyar koprodukcióban készült a telepi rock csapat legújabb klipje.

Egy hónapja jött ki az óbudai zenekar harmadik albuma, stílusos egyszerűséggel HALU III-nak keresztelve, most pedig a lemez egyik legizgalmasabb trackjére, a Telepi estékre érkezett meg a mozi. Ahogy a dalban, úgy a klipben is felbukkan a C.A.F.B. Seattle-ben élő frontembere, ráadásul nem csak a közös muzsikálás, hanem a közös bulizás is szalagra került. „Greg hasonlóan hozzánk, a kerületben és itt a környéken nyomult fiatalon a C.A.F.B.-vel, így nincs olyan, aki jobban illene a Telepi estéken című nótánkba. Ez a dal pontosan tükrözi a vibe-ot, milyen a panelok közt bandázni és a régi gyár udvarain olcsó sört iszogatni a haverokkal egy próba előtt közben, vagy éppen után..” – mesélte a zenekar nemrég a Rockstar Magazinnak, arra a kérdésre, hogyan Greg a képbe. És bár a távolság miatt nem haladt gyorsan a project, végre az utolsó simítások is a helyükre kerültek, amikor Szakácsi tavaly decemberben hazalátogatott: „Szerettem Robiékkal dolgozni a dalon. Hozzászoktam, hogy a saját zenekaraimon kívül zenélek másokkal is, így voltak érdekes projektek már az évek alatt. Valamikor 1995 körül, amíg szünetelt a C.A.F.B., összekerültem a Brains-el is. Akkoriban még kicsivel rockosabb zenében utaztak. De Hangyássy Lacival es Ragadics Csabával is játszottam együtt még a nagyon korai Ramones Mania formációban, meg egy ideig az amerikai Idol Threats punk zenekarral is, akikkel a Soundgarden basszerosával stúdióztunk Seattleben. Tök jól illik ebbe a sorozatba a HallucinátorZ klip is, de Robiék dala más volt, mint az eddigi melók, mivel volt egyfajta helyi kötődés a témához Óbuda miatt. Mégis kábé 2 évig húzódott a dolog - miattam, mivel keveset járok Magyarországon. Valamikor 2021-ben említette először a dolgot Robi és adott egy demót. Megtanultam az én részemet, amit végül 2022-ben vettük fel a stúdióban. A video anyag pedig egy évre rá, 2023 telén készült el Óbudán, mikor a Karácsonyi Punk Ünnep miatt megint otthon voltam. De kifejezetten örülök ennek a dalnak, mert tudom, Robi és a srácok is örömüket lelték benne. Nagyon megtisztelő számomra ez..” [2024.10.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.28.]

