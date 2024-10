8. Magyar Klipszemle - íme a nyertesek névsora A Pogány Induló „Úgy hiszem” című dalához készült kisfilm nyerte el a fődíjat a 8. Magyar Klipszemle-gálán, amelyet csütörtök este a budapesti Akvárium Klubban tartottak. A díjátadón 22 kategóriában hirdettek győztest, összesen 544 nevezett videóból 139 klip versengett a rangos elismerésekért. Kiemelkedő teljesítmények A fődíjat, a Legjobb klip kockát, Büki Balázs rendező alkotása, a Pogány Induló kisfilmje kapta. Büki Balázs emellett a legjobb rendezés ezüst díját is elnyerte, így kiemelkedő szereplése tovább növelte a projekt rangját. A nyertesek között szerepeltek még Azahriah, Carson Coma és Krúbi, akik szintén több díjat hoztak haza. Különdíjak és további győztesek A díjátadón több alkotó kiemelkedő teljesítménye is elismerést nyert. A legjobb stílus kategóriában Rádli Bence hármas trófeát nyert, míg Büki Balázs harmadik díjat kapott Manuel Tiara című klipjéért. A Yettel különdíját is átvehette, ami lehetőséget ad számára, hogy a következő évben a márka egyik kommunikációs kampányát készíthesse el. Különböző kategóriák győztesei A legjobb operatőr díját Spáh Károly nyerte el az Ivan & The Parazol „Dancer” című klipjéért, míg a legjobb rendezés díját Vitó Zsombor kapta Azahriah „Cipoe” című munkájáért. A közönségdíjat a Moriones nyerte, a szervezők különdíját pedig a Platon Karataev kapta. A legjobb látvány kategóriában a Carson Coma „Paul McCartney halott?” című klipje győzött, Krúbi pedig a legjobb sztori díját kapta Ganxsta Zolee tehet mindenről című klipjéért. Színes mezőny és jövőbeli kilátások A Magyar Klipszemle legnagyobb előnye, hogy minden évben változatos mezőny áll össze, ahol alternatív zenekarok és mainstream előadók egyaránt megmérettethetik magukat. Vermes Orsolya, a főszervező kiemelte, hogy a rendezvény találkozási pontot teremt a zenészek, filmesek és a kreatív szakma más képviselői számára. A Magyar Klipszemle 2015 óta az egyik legfontosabb zeneipari eseménnyé vált, amely a szakma elismert képviselőinek munkáját ünnepli. A zsűri idén is neves szakemberekből állt, mint Csiszár Virág, Hevesi-Szabó Lujza, Mojzes Dóra és Török Ferenc. [2024.10.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.10.15.]

