Art Is Business-különdíjban részesült Az Alapítvány a Magyar Színházakért 2024. szeptember 20. és 29. között negyedik alkalommal rendezte meg online színházi seregszemléjét, az eSzínház Fesztivált magyarországi és határon túli magyar színházak, független társulatok számára. Az eszinhaz.hu platformon zajló Fesztivál célja kettős: egyrészt a színházak értékes alkotásainak földrajzi határokon átívelő megismertetése, másrészt annak bemutatása, hogy az online közvetítésre született előadások miképp hoznak létre új és egyedi élményt a nézők számára. A fesztivál kilenc napot felölelő és rekordnézettséget elért idei versenyprogramjában a Madách Színház Karinthy Frigyesről szóló online előadása mellett további tizenhárom előadás is szerepelt, melyekre világszerte huszonhét ország nézői voltak kíváncsiak. A fesztivál versenyelőadásait szakmai zsűri értékelte, akik a Madách Színház film-szín-játék®-át Art Is Business-különdíjjal ismerték el. A két egyetlen – Karinthy Frigyes nagy szerelmei című online színházi előadás a Madách Színház „Írók-Sorsok-Szerelmek” című online irodalmi programsorozatának másodikként elkészült darabja, mely Karinthy Frigyes első és második felesége, Judik Etel „Boga” és Böhm Aranka közötti szerelmi őrlődését egy fiktív szellemjárás keretében mutatja be. Agyműtétjére készülve az élet és halál között lebegő Karinthyt egyre kínzóbb látomások gyötrik, melyekben tragikomikus módon a két nővel egyszerre viaskodik: képzeletben a már elhunyt Bogával, a valóságban pedig Arankával… A film-szín-játék® forgatókönyvírója Fráter Zoltán, szereplői Fekete Ernő, Jordán Adél és Fekete Réka Thália, vezető operatőre Seregi László HCA, rendezője Szirtes Tamás. Az alkotást a New York-i ONIROS Film Awards® 2022-ben a legjobb életrajzi filmnek járó díjjal jutalmazta. A film-szín-játék® a fesztivált követően a Madách Színház online videótárában tekinthető meg.



