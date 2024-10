Vissza a nyolcvanas évekbe! - Vintage Metal fesztivál - akár ingyen Október 26-án egy - szinte időutazással is felérő - minifesztiválnak ad helyet a fővárosi Barba Negra. A koncertet rendező H-Music Hungary 1999 október 23-án szervezte meg első koncertjét - még Metal Hammer logó alatt - és a 25 éves évfordulót megünneplő, azzal ajándékozza meg a közönséget, hogy akár ingyen is látogatható a rendezvény! Ahogy a felhívásban olvasható: “Mindenkit szeretettel - akár ingyenes belépéssel várunk! Nem kell semmit mást tenned, mint magaddal hozni egy olyan koncert jegyét - lehet, régi vagy új, kis buli vagy nagyobb, valamelyik fesztiválunk, de akár az e heti Arch Enemy / In Flames, a jövő havi Accept, vagy mondjuk a 2004-es Gothica buli is, szóval tényleg bármi -, amit H-Music vagy Hammer Concerts-ként szerveztünk, és bemutatni azt a bejáratnál, és a vendégünk vagy!” Az alábbi linken található az aktuális és a korábbi bulik (visszamenőleg több mint egy évtizedig) listája, ezek jegyei mind használhatók szombaton, 26-án! Természetesen a megváltott jegyek érvényesek és továbbra is kaphatók. A Vintage Metal MMXXIV nevet kapott esten a hazai metal színtér nyolcvanas évekbeli - lehet nem is túlzás, de mára kult státuszu - alapcsapatai, a Lady Macbeth, a Stress és a Classica lépnek fel együtt. Közös kapcsolódási pont közöttük, hogy az 1989-es Garázs válogatáson mindegyikük szerepelt egy-egy dallal. Erre az estére mindhárom formáció egy 70 perces műsorral készül, tehát alapos múltidézés várható ‘Vissza az aranykorba’ jeligével.



2024.10.26. Budapest / Barba Negra Blue Stage

Jegyek Az 1986-ban alakult, tehetségkutatókon és számtalan koncerten, valamint turnékon bizonyító - anno két teljes lemezanyaggal is jelentkező - heavy / power metalos Lady Macbeth az utóbbi időben újra aktív. A repertoárjában az NWOBHM ízektől a thrashes kikacsintásokig terjedő dalokkal érkező, szolnoki székhelyű banda ezen az estén - két énekessel a fronton - az alábbi felállásban lép színpadra.



Balogh László - ének

Matos Zoltán - ének

Nagy István - dob

Szép Tivadar - basszusgitár

Lakai Zoltán - gitár

Láris László - gitár

Cserfalvi „Töfi” Zoltán - gitár Hazánk első heavy metal zenekara, az 1970-es évek második felében alakult Stress is természetesen meghívást kapott a rendezvényre. A Lőrincz Tibor által vezetett banda minden oldschool arc hatalmas kedvence, de a fiatalabb generáció számára is megkerülhetetlen képviselői a honi klasszikus fémzenei színtérnek. Ők olyannyira tetterősek manapság, hogy már a határokon túlon is fel-fellépnek, legutóbb, a hónap elején a würzburgi Keep It True Rising IV fesztiválon adtak nagyon sikeres koncertet. Pár dal erejéig - ahogy az mostanság már szinte hagyomány - a bandához Bíró Ica , azaz a Metal Lady is csatlakozik majd.



Lőrincz Tibor - ének

Fábri „Neonlovag” László - szólógitár, vokál

Hellenbach Bálint - szólógitár

Baranyai László - basszusgitár

Bodó Attila - dob

Bíró Ica - ének (Metal Lady) A Classica - 1987-es indulása óta - vitathatatlanul a neoklasszikus rock / metal első hazai képviselője, akik több más dallamos stílust is beemeltek zenei világukba az idők során, hogy mára a klasszikus zenére épülő sajátos metalos ötvözettel örvendeztessék meg rajongóikat, és persze saját magukat. A 2022-es újraindulás óta az elég aktívan a színtéren mozgó csapat felállása:



Kiss Zoltán - ének

Fejes Zoltán - gitár

Gothár Ferenc - basszusgitár

Szalai Tamás - billentyűk

Ozsvárt Gábor - dob H-Music Hungary [2024.10.25.] Megosztom: