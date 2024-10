Éld át újra az élményt! - Három korongos kiadványon az 50 éves jubileumi Lord koncert Három korongos kiadványként, Lord 50 - Neked soha nem elég címmel megjelent a patinás hard rock zenekar 2022 december 3-án megtartott 50 éves jubileumi koncertjét hangban és képben megörökítő anyag. Ha ott voltál a Barba Negrában a bulin, biztos szívesen éled át újra az élményt, ha nem voltál ott, akkor most megnézheted, meghallgathatod a születésnapi est programját. A kiadvány a megjelenését követően a Mahasz Top 40-es - mind az összesített digitális, mind a fizikai eladások - lista dobogóján nyitott!



Pohl Mihály (ének):

“Nagyon boldogok vagyunk, hogy megértük ezt a születésnapot is, de mindenképpen ki kell emelni, hogy a közönségünk nélkül ez nem jöhetett volna létre! És nem csak ez a jubileumi koncert, hanem a 40-es se, sem az előtte lévő. Hiába vagyunk mi, a Lord közönség léte és szeretete nélkülözhetetlen ezekhez. Személy szerint hatalmas köszönettel tartozom a zenekar rajongói felé! Ha visszatekintek arra az estére, Attila betegsége rányomta a bélyegét az egész eseményre - amit emberfeletti módon végigcsinált -, tehát nem volt olyan felhőtlen élmény akkor, mint az előbb említett előző jubileumok. De most, a kiadvány megjelenésekor már kicsit másabb szájízzel tekintünk erre vissza, és a megvalósítás is nagyon jól sikerült. Olyan ez az anyag, amilyenek mi vagyunk - egyszerű, hiszen nincsenek hókusz-pókuszok rajta. És egy olyan megtörtént eseményt dokumentál kiválóan, amire büszkék vagyunk.” Lord zenekar:

Pohl Mihály - ének

Erős Attila - gitár

Apró Károly - basszusgitár

Horváth Zsolt - billentyűk

Világi Zoltán - dobok Vendégénekesek:

Diószegi Kiki (Új nemzedék)

Gidófalvy Attila (Szóljon a rock)

Kálmán György (Fázom a szélben)

Nyerges Attila (Neked soha nem elég) Pintér Petra - próza (Intro) Erős Attila (gitár):

“Kissé viccesen azt tudnám mondani, hogy a létező legrosszabb élethelyzetemet örökíti meg az eddigi legjobb Lord kiadvány. De ami volt, az volt, valószínüleg meg kellett ezt a lépcsőt másznom. Részletekbe nem bocsátkoznék, de nem is egy, hanem két problémával küzdöttem akkor egyszerre… A kiadvány kapcsán nagyon köszönöm Brucker Bencének, és Máthé Péternek, hogy mindent megtettek azért, hogy a lehető legjobb kép- és hanganyag kerüljön a közönség elé. Köszönöm a Jóistennek, hogy 70 évesen is intenzíven tudok zenélni. És nagyon nagy köszönet és tisztelet a közönségnek, hogy 50 éven át kitartottak mellettünk! Ha ők nincsenek, akkor mi sem vagyunk.” A DVD + 2CD, illetve pendrive formátumban megjelent kiadvány a MediaMarktban, a lemezboltokban, valamint a zenekar koncertjein kapható, illetve a kiadói shopból is rendelhető további Lord relikviák mellett. A Lord 50 - Neked soha nem elég album az online felületeken is elérhető. A zenekarral idén még egy jó pár helyszínen lehet találkozni:

11.02. Tatabánya / Roxxy Music Cafe

11.16. Zalaegerszeg / Keresztury Dezső VMK

11.23. Győr / Bridge Hallgatói és Oktatói Klub

12.07. Budapest / Barba Negra

12.07. Budapest / Barba Negra

12.21. Sopron / Hangár Music Garden H-Music Hungary [2024.10.19.]