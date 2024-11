Már előrendelhető a Road új albuma, dalpremier lesz december 6-án! Az idén 20. születésnapját ünneplő Road még mindig tudja fokozni a jubileumi esztendő kimaxolását - A szeptemberben megjelent Akusztik Live Session album után december elején egy újabb nagylemezzel is megörvendeztetik rajongóikat! A 10 tételes kiadvány egy kiforrott, sokoldalú anyag, emellett az újkori Road első olyan lemeze, melyen már teljes értékű szerzőtársként volt jelen a 2021-ben csatlakozott Tóth Tamás dobos is, így újra négy dalszerző alkotja a zenekart. A digipak formátumban, pendrive-on és limitált példányszámban vinylen (!) is megjelenő album mellé egy tematikus H-Music magazin, valamint egy képregény is érkezik. Molnár Máté (basszusgitár/ének) gondolatai a dal megszületéséről, mondanivalójáról, és a klipről:

Az új album dalai megírásának már a vége felé jártunk, amikor jött az ötlet, hogy kéne egy olyan igazi, tökös, erős, ‘unity dal’, mint mondjuk érzésre a 90-es évek HC-bandái is pattintottak. Persze nem vagyunk sem HC zenekar, sem nem járunk már a 90-es években, de a feeling abszolút megvan. Legyen kicsit mai, kicsit ‘Road-os’, de egy olyan igazi plafonig ugrós, csordában üvöltős, ököl lóbálós, fültől-fülig vigyorgós, banda himnusz, ami sallangmentesen pacekba veri az igazságot. “Élj a mának - ennyi a lényeg!” Nincs mellébeszélés, nincs búskomor lehangoltság, nincsenek nagy lélektani megfejtések! Egyszerűen elengedni, könnyen venni és olykor csak úgy sodródni a hullámokkal, megélni valóban a pillanatot! Erre valók a barátok és erre valók az ilyen dalok is! Éppen ezért esett a választásunk a klip készítése során kollégáinkra, barátainkra, az elképesztő őrült RoadCrew keménymagra, akik az elmúlt 20 év alatt szinte minden szarból kirántottak bennünket, és mi viszont őket! Egy kicsit ennek is állít emléket ez a dal. Na, ez a mi valódi banda himnuszunk és ajánljuk mindenkinek, aki egy kis plusz erőt, energiát kíván, vagy csak épp valami pozitívra akar hangolódni! Velünk jó helyen vagy… “Hidd el azt, hogy bármi megtörténhet!” Az utolsó rapszódia című album már előrendelhető. A felvételek ezúttal is Varga Zoltán produceri vezényletével készültek a SongSong Production stúdiójában. Az album artwork-je pedig Ferenczi Zoltán Gábor (Gallagraphic) keze munkáját dicsérik. Tracklista:

1. Az utolsó rapszódia

2. Hétfő reggel

3. Tévút

4. Őrző szemek

5. Élj a mának

6. Akasszuk fel

7. Elfelejtenélek

8. Patkányirtás

9. Térfélcsere

10. Játék Road:

Molnár Máté - basszusgitár, ének

Kádár Imre - gitár

G.B.Zs. Goya - gitár

Tóth Tamás - dob A megjelenést követően pedig már csak néhány nap, és 2024. december 28-án Road20 jubileumi nagykoncert a Papp László Budapest Sportarénában.

Jegyek