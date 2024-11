Bloody Holly and the Ricketz: Megjelent az első nagylemezük, a Grand Opening Grand Opening címmel - stílusosan október 31-én - megjelent a véresen komolytalan horrorpunkot toló Bloody Holly and the Ricketz első nagylemeze. A vérben úszó férfi frontemberrel színpadra álló női zenekar friss albumán 11+5 - fülbemászó dallamokkal “kedveskedő”, de hátborzongató hangszerelést kapott - (két kivételtől eltekintve angol nyelven előadott) tétel kapott helyet, melyeknek szövegeiben morbid, erőteljes horror elemek keverednek abszurd sötét humorral. A CD-re bónuszként felkerült a 2021-es Slashes To Slashes, Guts To Guts bemutatkozó EP teljes anyaga, amely eddig fizikai formátumban nem volt elérhető. Az album a H-Music és az angol - kizárólag horrorpunk zenekarokkal dolgozó - We Are Horror Records közös gondozásában látott napvilágot. Dallista:

1. Slice Slice Baby

2. Absinthe With Jack

3. Rosegarden

4. Féregjárat

5. Halottakról jót (vagy rosszat)

6. Christmas Chainsaw Massacre

7. Scary-Scary Lady

8. White Magic Kills

9. Plan 9

10. Jesus Christ Vampire Hunter

11. The Very Last Supper

12. I Gut You Babe (bonus)

13. Sweet Little Frankenstein (bonus)

14. Stop the Masquerade (bonus)

15. Children of the Sewer (bonus)

16. Taste of Blood (bonus) A lemez munkálatai a Spiritside Hangstúdióban zajlottak. Bloody Holly and the Ricketz:

Bloody Holly - ének

WN Ricket - gitár

Marielle Ricket - basszusgitár, vokál

Bobi Ricket - dob, vokál



közreműködők:

Varga Zoltán “Takony” (CPg) - ének (4.)

Kommandante Klit (Türböwitch) - gitár (5.)

Strasser György, Ae - vokál (12-16.)

Czakó Dániel “Gravel” - gitár (12-16.) A CD a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető. H-Music Hungary [2024.11.18.] Megosztom: