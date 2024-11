Hat év után visszatér a Stonedirt: íme a Steel Is The Way

Hat lemezmentes év után decemberben új Stonedirt album érkezik! A fővárosi southern / thrash / groove metalos brigád Steel Is The Way címet kapott korongjára 9 dal került, és semmi ok az aggodalomra, vegytiszta metal a játék neve továbbra is a “galaxis útikalauz Metalosoknak” jeligével. A digipak formátumban megjelenő CD mellé az album grafikáját felhasználó póló is érkezik, de a csapat korábbi kiadványai is bezsákolhatóak, akár csomag részeként is.

Kemencei Balázs (gitár) album-ajánlója:

“Steel Is The Way címmel jelenik majd meg a negyedik lemezünk, ami továbbra is egy igazi és tiszta Metal anyag. A maga módján keveri a groove és doom metalt, a thrasht és a klasszikus elemeket, miközben végig fejet hajt a műfaj nagysága előtt. Ahogy szoktuk: összesűrítettük azt, amit nekünk ez az egész jelent és összegyúrtuk egy hatalmas acélgolyóba, amivel átlőheted a falat. Egy tiszta, masszív METAL életérzés az egész, a bulizástól kezdve a mélypontokon át - egy olyan anyagot akartunk adni, ami bármilyen helyzetben segítségedre lesz.”



Az előrendelés elindulásához időzítve az első előfutárral is megismerkedhetünk - a Final Roar a lemez zárószáma.

A dalról:

“Ezt a dalt az ihlette, milyen érzés, amikor évek alatt eltávolodunk a régi önmagunktól, és, hogy hal ki belőlünk minden, ami régen fontos volt. Nyugi, lesz vidámabb üzenet is, de ahogy ígértük, ez az egész lemez egy hullámvasút."

Tracklista:

1. Wounded Will

2. N.R.I.P.

3. Let Each Man Be Paid In Full

4. Phalanx

5. Deal With The Dead

6. Dead End

7. Sharkbite

8. Prime Directive

9. Final Roar

Stonedirt:

Endru - ének, vokál

Bali - gitár, vokál

Szili - basszusgitár, vokál

Boldi - dob

[2024.11.19.]