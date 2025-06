A kanadai The Damn Truth is érkezik júliusban Idén nyáron végre Budapesten is fellép a kiváló montreáli rockzenekar, a The Damn Truth. A legendás producer, Bob Rock (Metallica, Aerosmith, Mötley Crüe, Bon Jovi) felügyelete alatt készült új, immár negyedik albumukkal érkeznek az Analog Music Hall koncerttermébe. A 2010-ben alakult, az elmúlt években folyamatosan turnézó népszerű csapat olyan együttesek mellett járta a világot mint a ZZ Top, Styx, Rival Sons, Alice Cooper vagy éppen Glenn Hughes. A kezdetektől azonos felállásban működő zenekar tagjai: Lee-la Baum (ének/gitár), Tom Shemer (gitár/vokál), PY Letellier (basszusgitár/vokál) és Dave Traina (dob/vokál). 11 dalt tartalmazó új albumuk idén március 14-én jelent meg ’The Damn Truth’ címmel. Vendégként a már számtalanszor bizonyított hazai csapat, az Asphalt Horsemen lép fel. Tavalyi ’Never Forget’ című albumuk után, idén A Dal műsorában is megmérettették magukat ’Mesél a szél’ című szerzeményükkel, ahol egészen a legjobb négyig meneteltek a döntőben. A több mint 10 éve alakult és négy nagylemezt is megjelentető zenekar a southern rock műfaj leghitelesebb hazai képviselője - műsoruk minden bizonnyal tökéletes felvezetése lesz a kanadai formáció első budapesti koncertjének. A LOTS Music bemutatja:

2025. július 24., csütörtök 19 óra

The Damn Truth koncert

vendég: Asphalt Horsemen

Helyszín: Analog Music Hall, 1116 Budapest, Kondorfa utca 8.

Kapunyitás: 19:00, kezdés: 19:40

Belépő: elővételben 7000-8000 Ft, a koncert napján 9000 Ft [2025.06.24.] Megosztom: