Már csütörtökön beindul a hétvége a Plázson Ezen a héten is folytatódik a hétköznapokat feledtető, nagy balatoni ellazulás a siófoki Plázson. Akár már csütörtöktől beindulhat a hétvége, amely Manuel, T. Danny, valamint a ValMar nagykoncertjeiben csúcsosodik ki.

Már csütörtökön kezdetét veszi a buli: HipHop, R&B, reggaeton és a legjobb magyar slágerek várnak a SzerelemCsütörtök-ön, ahol D R BRS írja fel receptre a bulibalzsamot.



Június 27–28. között a Plázson debütál az AstroFest – ahol két napon át, öt színpadon váltják egymást a hazai zenei élet top előadói és DJ-i. A legnagyobb nevek mellett feltörekvő előadók is színpadra lépnek, miközben lenyűgöző látvány- és hangzásvilág fokozza a fesztivál vibráló hangulatát.



Az AstroFest pénteki napja már sokat ígér: a Nagyszínpadon Manuel és T. Danny adnak nagykoncertet, míg az Arénában szokás szerint Metzker Viktória & Friends, ezúttal Bruno x Spacc közreműködésével. Az Aréna mellett további 4 helyszín is dübörög majd, ahol egymást váltják az Astro Music zenei tehetségei.



Szombaton Valkusz Milán és Marics Peti, azaz a ValMar nagykoncertje lesz a főszerepben. A duó régóta üstökösként száguld a hazai pop egén, ezúttal a Plázs Balaton-parti éjszakáját világítják majd be. A koncert után ezen a napon sem érdemes hazasietni, mert az Astro univerzumban hajnalig pörögnek majd a jobbnál-jobb zenék.

Bővebb információ a www.plazssiofok.hu oldalon található. [2025.06.24.]

