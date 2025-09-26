2025. szeptember 28. | vasárnap | Vencel nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Telefonra jelenik meg a PASO új kislemeze
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország

25 éves a NIGHT of the JUMPs®

25. évfordulót ünnepel a világ legnagyobb és legsikeresebb freestyle motocross versenysorozata, a NIGHT of the JUMPs, amely az évforduló apropóján megújult, és 2025-től egy friss versenyformátumot mutat be, amely bizonyára lenyűgözi majd a motocross szerelmeseit. A lélegzetelállító mutatványokban bővelkedő show Budapesten is látható lesz 2025. október 4-én, az MVM Dome-ban.

A motocross rajongói felkészülhetnek egy felejthetetlen utazásra: a turné 2025. október 4-én ér Budapestre, hihetetlen mutatványokkal és lehengerlő előadásokkal várják a közönséget. A produkció azt ígéri, hogy az évforduló apropóján a vadonatúj show-val egy teljesen új szinte emeli az akciósportot.
A freesytle motocross (FMX) magas színvonalú versenyei mellett a nézők első alkalommal lélegzetelállító mountain bike (MTB) és freestyle trambulin versenyekre is számíthatnak. A sportolók számára nyolc rámpa és két olimpiai trambulin lesz felállítva egy 10 méter magas indítótorony mellett, amelyek látványos elemei lesznek a felejthetetlen mountain bike mutatványoknak. Mindezzel a NIGHT of the JUMPs új mércét állít a nemzetközi akciósportok elé és azt ígéri, hogy világszerte felrázza az arénákat!
Az elmúlt 25 év alatt a NIGHT of the JUMPs a freestyle motocross legendáit sorakoztatta fel, a jubileumi szezon a legjobb nemzetközi sportolókat ígéri. Az aktuális szupersztárok, legendák és feltörekvő újoncok a világ minden tájáról versenyeznek majd az IFMXF világranglistán értékes pontokért és az áhított World Tour bajnoki címért.
A 2001-ben megrendezett első show óta a NIGHT of the JUMPs globális sikertörténetté nőtte ki magát: négy kontinensen, 22 országában, 350 előadáson 3,5 milliónál is több lelkes rajongó látta eddig a showkat. „A gyerekek, akik a szüleikkel jöttek, most már a saját gyerekeikkel látogatnak el hozzánk” – mondja Marko Menthey. Ez a generációs siker teszi a NIGHT of the JUMPs-ot a családi szórakoztatás egyik legnépszerűbb eseményévé.
 
Jegyek

[2025.09.26.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.]
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Meghitt csendek és felszabadult, táncos hangulat a Parkban - megnéztük a 4S Sreet első Budapest Parkos koncertjét 
Ossian új klipje megrázza a rajongókat - Az "Érkezés" máris közönségkedvenc lett!
Megjelent az Ossian új nagylemeze
Péter Bence új, grandiózus show-val tér vissza Budapestre
Klasszikusok és bónuszdalok: megérkezett a Ülj le mellém album
Huszonöt év után újra Budapesten a Vanden Plas
Behajózik az Amerikai komédia a Veres 1 Színházba
Crowd surf gumicsónakkal, metal szeánsz - megnéztük a teltházas Avenged Sevenfold koncertet a Parkban
Rudolf a Margitszigeten - Győr bátor vállalkozása
Dumaszínház 2025 ősz - új arcok, új estek, új sztorik!  
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze
Esőben is Rock and Roll - A Tábor Fesztivál záró akkordja mindent vitt
Stoner rockerek a Parkban- Queens of the Stone Age koncerten jártunk
Megnéztük T. Danny koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Nem kérünk elnézést: punk/metal/stoner/blues őrület az Amigoban

Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Szeptember 12-én...

Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Harmadszor...
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában
Az indusztriális nu metal mesterei a Dürer Kertben
Robbie Williams óriási bulit csinált Budapesten - képekben
beszámolók még