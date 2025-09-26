25 éves a NIGHT of the JUMPs®

25. évfordulót ünnepel a világ legnagyobb és legsikeresebb freestyle motocross versenysorozata, a NIGHT of the JUMPs, amely az évforduló apropóján megújult, és 2025-től egy friss versenyformátumot mutat be, amely bizonyára lenyűgözi majd a motocross szerelmeseit. A lélegzetelállító mutatványokban bővelkedő show Budapesten is látható lesz 2025. október 4-én, az MVM Dome-ban.

A motocross rajongói felkészülhetnek egy felejthetetlen utazásra: a turné 2025. október 4 -én ér Budapestre, hihetetlen mutatványokkal és lehengerlő előadásokkal várják a közönséget. A produkció azt ígéri, hogy az évforduló apropóján a vadonatúj show-val egy teljesen új szinte emeli az akciósportot.

A freesytle motocross (FMX) magas színvonalú versenyei mellett a nézők első alkalommal lélegzetelállító mountain bike (MTB) és freestyle trambulin versenyekre is számíthatnak. A sportolók számára nyolc rámpa és két olimpiai trambulin lesz felállítva egy 10 méter magas indítótorony mellett, amelyek látványos elemei lesznek a felejthetetlen mountain bike mutatványoknak. Mindezzel a NIGHT of the JUMPs új mércét állít a nemzetközi akciósportok elé és azt ígéri, hogy világszerte felrázza az arénákat!

Az elmúlt 25 év alatt a NIGHT of the JUMPs a freestyle motocross legendáit sorakoztatta fel, a jubileumi szezon a legjobb nemzetközi sportolókat ígéri. Az aktuális szupersztárok, legendák és feltörekvő újoncok a világ minden tájáról versenyeznek majd az IFMXF világranglistán értékes pontokért és az áhított World Tour bajnoki címért.

A 2001-ben megrendezett első show óta a NIGHT of the JUMPs globális sikertörténetté nőtte ki magát: négy kontinensen, 22 országában, 350 előadáson 3,5 milliónál is több lelkes rajongó látta eddig a showkat. „A gyerekek, akik a szüleikkel jöttek, most már a saját gyerekeikkel látogatnak el hozzánk” – mondja Marko Menthey. Ez a generációs siker teszi a NIGHT of the JUMPs-ot a családi szórakoztatás egyik legnépszerűbb eseményévé.

