Célegyenesben a BETON zenekar - Előrendelhető az Önazonos album!
Hamarosan pukkanhatnak a pezsgősdugók, október 3-án megjelenik az idén év elején startolt BETON zenekar bemutatkozó albuma.
A hazai extrém / modern metal színtér ismert arcait is soraiban tudó - és a Rockmaratonon már névjegyét letevő - groove / thrash / hardcore vonalas banda 11 tételes, Önazonos című albuma már előrendelhető.
Tracklista: 01. Megküzdött megnyugvás 02. Elásom önmagamban 03. Tiltakozz 04. Lélek 05. 11-es a nyakban 06. Ne félj (Pilinszky János verse) 07. Van egy visszatérő álmom 08. Féreg 09. Önazonos 10. Napjaink Tiborca 11. Ez a gyertya Érted ég
A formáció legutóbb egy Pilinszky János vers megzenésítésével jelentkezett - tavasztól ez már a negyedik dal volt, amit előfutárként publikáltak.
A lemezbemutató koncertre október 18-án kerül sor az Instantban. Partnereik az estet nyitó Doomsday Trip, valamint különleges vendégként fellép a Wall Of Sleep, akik idén májusban 7 év után friss nagylemezzel jelentkeztek. Jegyek
A lemezt rögzítő felállás: Horváth István "Pityesz" - ének Jakab Viktor - basszusgitár Jozzy - szólógitár Kindák Márk - gitár Karsheh Nabil - dob