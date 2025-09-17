Célegyenesben a BETON zenekar - Előrendelhető az Önazonos album!

Hamarosan pukkanhatnak a pezsgősdugók, október 3-án megjelenik az idén év elején startolt BETON zenekar bemutatkozó albuma.

A hazai extrém / modern metal színtér ismert arcait is soraiban tudó - és a Rockmaratonon már névjegyét letevő - groove / thrash / hardcore vonalas banda 11 tételes, Önazonos című albuma már előrendelhető.

Tracklista:

01. Megküzdött megnyugvás

02. Elásom önmagamban

03. Tiltakozz

04. Lélek

05. 11-es a nyakban

06. Ne félj (Pilinszky János verse)

07. Van egy visszatérő álmom

08. Féreg

09. Önazonos

10. Napjaink Tiborca

11. Ez a gyertya Érted ég



A formáció legutóbb egy Pilinszky János vers megzenésítésével jelentkezett - tavasztól ez már a negyedik dal volt, amit előfutárként publikáltak.

A lemezbemutató koncertre október 18-án kerül sor az Instantban. Partnereik az estet nyitó Doomsday Trip, valamint különleges vendégként fellép a Wall Of Sleep, akik idén májusban 7 év után friss nagylemezzel jelentkeztek.

Jegyek

A lemezt rögzítő felállás:

Horváth István "Pityesz" - ének

Jakab Viktor - basszusgitár

Jozzy - szólógitár

Kindák Márk - gitár

Karsheh Nabil - dob

[2025.09.17.]