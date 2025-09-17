2025. szeptember 18. | csütörtök | Diána nevenapja
 
Célegyenesben a BETON zenekar - Előrendelhető az Önazonos album!

Hamarosan pukkanhatnak a pezsgősdugók, október 3-án megjelenik az idén év elején startolt BETON zenekar bemutatkozó albuma. 

 A hazai extrém / modern metal színtér ismert arcait is soraiban tudó - és a Rockmaratonon már névjegyét letevő - groove / thrash / hardcore vonalas banda 11 tételes, Önazonos című albuma már előrendelhető.

Tracklista:
01. Megküzdött megnyugvás
02. Elásom önmagamban
03. Tiltakozz
04. Lélek
05. 11-es a nyakban
06. Ne félj (Pilinszky János verse)
07. Van egy visszatérő álmom
08. Féreg
09. Önazonos
10. Napjaink Tiborca
11. Ez a gyertya Érted ég

A formáció legutóbb egy Pilinszky János vers megzenésítésével jelentkezett - tavasztól ez már a negyedik dal volt, amit előfutárként publikáltak.

A lemezbemutató koncertre október 18-án kerül sor az Instantban. Partnereik az estet nyitó Doomsday Trip, valamint különleges vendégként fellép a Wall Of Sleep, akik idén májusban 7 év után friss nagylemezzel jelentkeztek.
Jegyek

A lemezt rögzítő felállás:
Horváth István "Pityesz" - ének
Jakab Viktor - basszusgitár
Jozzy - szólógitár
Kindák Márk - gitár
Karsheh Nabil - dob

H-Music Hungary

[2025.09.17.]

