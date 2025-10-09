2025. október 11. | szombat | Brigitta nevenapja
 
Kapcsolódó cikkek
Időutazás az Oltári srácokkal

Az Oltári srácok visszatérnek - koncertmusical az Arénában!

Az Art-Színtér örömmel jelenti be, hogy az év elején hatalmas sikerrel lezajlott Oltári srácok turné nem a végső búcsút, hanem egy új kezdetet jelentett. A közönség és a rajongók kérésére a fiúk 2026. február 5-én minden eddiginél látványosabb formában térnek vissza: nagyszabású koncertmusicalként a Papp László Budapest Sportarénában! A legendás szereposztás ismét együtt lép színpadra: Dolhai Attila (Matthew), Serbán Attila (Mark), Mészáros Árpád Zsolt (Luke), Kerényi Miklós Máté (Juan) és Szabó Dávid (Abraham).

Az Oltári srácok – eredeti címén Altar Boyz – 2007-ben debütált Magyarországon, az Operettszínházban Somogyi Szilárd rendezésében, Tihanyi Ákos koreográfiájával. A darab három éven át telt házzal futott, és fiatalos lendületével új közönségréteget hódított meg a zenés színháznak.

Közel két évtizeddel később, 2025 elején a fiúk újra összeálltak egy országos turnéra, amely Szegedtől Miskolcig mindenhol hatalmas sikert aratott. A rajongók lelkesedésének és a közös élmény erejének köszönhetően most egy megújult, monumentális koncertmusical-változat készül, amely különleges zenei és látványvilágot ígér.

Az Aréna-produkcióban közreműködik a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Bolyki Soul & Gospel Kórus, így a jól ismert dalok új, grandiózus megszólalásban hangzanak el.

A szervezők megerősítették, hogy a produkció új szereposztással is készül – az új öt fiú kilétét hamarosan bejelentik, de február 5-én ők is színpadra lépnek a legendás csapattal együtt.

A várakozásnak tehát vége – az Oltári srácok ismét hallhatók és láthatók lesznek, ezúttal minden eddiginél nagyobb szabásban!

Jegyek

[2025.10.09.]

