As I Lay Dying - új feljezet, új dal, újra  Budapesten

Elementáris erővel és megújult tagsággal tér vissza a metalcore színtér egyik legnagyobb neve november 3-án a Barba Negrába.

A metalcore színtér egyik legnagyobb neve, az AS I LAY DYING újra Magyarországon! A zenekar az őszi európai turnéja keretében érkezik Budapestre, amely a klasszikus Shadows Are Security album 20 éves jubileumát ünnepli. A rajongók egy különleges, a zenekar teljes karrierjét átívelő műsorra számíthatnak, tele időtálló himnuszokkal és friss energiával.

Az AS I LAY DYING elementáris erővel tér vissza legújabb dalával, az „Echoes”-zal – egy olyan szerzeménnyel, amely nemcsak zenei erejével, hanem egy inspirált, új korszak kezdetével is üzen a rajongóknak.

Az érzelmekkel, precizitással és dallamos mélységgel rétegzett dal azokat a belső harcokat dolgozza fel, amelyeket mindannyian megvívunk: az árnyakat, amiket magunk mögött hagyunk, és az erőt, amit egy új identitás megalkotásában találunk meg. A dal a zenekartól megszokott, letaglózó intenzitással és őszinte szenvedéllyel szólal meg, ami egyszerre brutális és mélyen emberi.

Az „Echoes” egyben az AS I LAY DYING megújult felállásának debütálása is, amelyben tapasztalt zenészek és friss energiák egyesülnek:

Tim Lambesis – ének

Chris Clancy – basszusgitár, tiszta ének

Bill Hudson – gitár

Don Vedda – gitár

Tim Yeung – dobok

„Mivel az AILD minden albumán én voltam az elsődleges dalszerző, mindig meg fogom találni az utat ehhez a zenéhez, ami iránt ilyen mély szenvedélyt érzek” – mondja Tim Lambesis. „De néha a dolgok még jobban alakulnak, mint várnád. Hálás vagyok az új zenésztársaimért, akik nemcsak elképesztően tehetségesek, hanem őszintén törődnek velem és ezzel a zenekarral, aminek most mindannyian részesei vagyunk.”

„Tim L-lel közel 20 éve ismerjük egymást, és Tim Y-nal is több zenekarban játszottam korábban” – teszi hozzá Bill Hudson. „Megtiszteltetés, hogy részese lehetek az As I Lay Dying új fejezetének. Fantasztikus érzés ennyi régi baráttal együtt zenélni, 15 év után újra egy színpadon!”

„Végre megoszthatjuk veletek ezt az új fejezetet. Nézzétek meg az Echoes videóját, büszkék vagyunk arra, amit közösen létrehoztunk. Reméljük, nektek is tetszeni fog” – üzeni Chris Clancy.

Az új felállás friss energiát és művészi lendületet hozott a zenekar életébe. Mindegyik tag saját zenei világát és kiforrott zenészi látásmódját adja hozzá, így a végeredmény egyszerre hű a banda örökségéhez, mégis bátran tekint előre.

A budapesti koncert november 3-án lesz a Barba Negrában, ahol a zenekar legendás múltja és megújult jövője találkozik egy estére.

[2025.10.21.]