Dumaszínház 2025 ősz - új arcok, új estek, új sztorik!

Ha azt hitted, hogy ősszel csak a levelek hullanak, akkor most kapaszkodj meg: a Dumaszínház robban az évad első felének legfrissebb, legkíváncsibb és legszórakoztatóbb kínálatával. Új önálló estek, friss párosítások, irodalmi stand-up, tudományos fellángolások, és igen – új tagok a társulatban. Nézzük, mikor és miért nem érdemes otthon maradni!

Új önálló estek – érdekes párosítások, régi közönségkedvencek

(vagyis lássuk, hogy miről nem érdemes még lemaradni)

Irodalmi stand-up, de tényleg! Szeptember 28-án a Mixát Dumaklubban mutatkozik be egy igazán különleges est, Így nevettek ők címmel – Nyáry Krisztián és Tóth Edu közösen lépnek színpadra. Hogyan lehet kedvenc íróinkon, költőinken nagyokat nevetni, milyen poénok rejtőznek az életművükben? Kiderül!

Október 4-től a Corvin Dumaszínházban lesz látható Neszmélyi Emil: Déli-sark című műsora. Fagyos? Talán. Friss? Mindenképp! Emil új műsora messzire visz, de közben nagyon is közel hoz hozzánk ismét valamit.

Október 10-én – szintén a Corvinon – mutatja be új estjét Rainer-Micsinyei Nóra: Marika for Prezident specziell címmel. Ha az első kettő önállója tetszett, ezt is látni kell!

Október 11-én jön Dombóvári István: DESZERETLEK című műsora, Bellus István műsorvezetésével. Igen, csupa nagybetűs szeretet. Pont úgy, ahogy csak Dombi tudja. Helyszín: Corvin Dumaszínház.

Október 12-től a Mixát Dumaklub színpadán Hajdú Balázs és Fülöp Viktor első közös estje, az Írunk vagy felelünk? Két humorista, két stílus, egy színpad. Toll helyett mikrofon, felelés helyett jókedv – ez garantált.

Litkai Gergely az ősszel két új műsorral is érkezik: Október 24-én Parádsasváron mutatkozik be Változás című új estje, amely a WWF-fel közös produkcióban született. Témája Magyarország természeti értékei, épített környezete, változó tájak és változó idők – jó és rossz példákkal, látványos természetfotókkal illusztrálva. November 6-tól pedig a Corvin Dumaszínházban lesz látható a Vetítés című, céges tematikájú önállója, ami a Személyzeti ügyek utódja – friss történetek, ismerős helyzetek, Litkaisan.

November 7-től folytatódnak a 18+-osoknak szóló sztorik – Csenki Attila és Benk Dénes a Lepedőakrobaták2 című estje először a Mixátban kerül színre.

November 14-től a Corvin Dumaszínházban lesz látható Hajdú Balázs: Máshogy normális új estje. A megszokott Hajdú-stílus, új történetekkel – szokatlan gondolatok, meglepő nézőpontok, természetesen sok-sok nevetéssel. Műsorvezető: Said Dániel.

November 16-án a Mixát Dumaklubban debütál Fehér Boldizsár és Ress Abigél: Jó estét, rossz döntések! című közös estje, amelynek már a címe is telitalálat. A legrosszabb döntés erről lemaradni.

December 3-án – Mézes Retek címmel – Sipos Orsi és Török Ádám először közösen – dupla dinamika, dupla őszinteség, duplán érdekes lesz! Mindez a Mixátban.

Az idei év bemutatóinak sorát Elek Péter új önálló estje, a Lehetek őszinte? zárja, ami december 12-től lesz látható a Corvin Dumaszínházban.

A tudomány is lehet vicces? Naná!

A Tudományos Stand Up estek idén ősszel szintet lépnek: új előadók, új sztorik, új agytornák, vidéki helyszíneken is!

A névsor, akikkel bővül a TSU-csapat: Kepes András, Lackfi János, Surányi György, és persze továbbra is velünk vannak azok az előadók, akikkel már többször is találkozhatott a nagyérdemű: Mérő László, Nyáry Krisztián, Pogátsa Zoltán, Oszkó Péter, Bod Péter Ákos, – a teljesség igénye nélkül. Szóval, a felhozatal nem semmi!

Új arcokkal bővül a Dumaszínház társulata

Ősztől a Dumaszínház csapata három taggal is bővül. A társulatot fogja erősíteni Stefanovics Angéla, aki saját estjével (Csillagkapucsengő Bt.) tavaly debütált, de van már közös estje Janklovics Péterrel (Hagyják szabadon a biztonsági sávot!) és Rainer-Micsinyei Nórával is (Barátnők életfogytig). Sőt! Angéla ősztől az új felállásban tovább működő, megújult Tinder-tojás című előadásba is beáll.

Továbbá Rainer-Micsinyei Nóra – akinek hamarosan a harmadik önálló estje (Marika for Prezident specziell) lesz látható a színházban – és Török Ádám, aki decemberben egy Sipos Orsival közös esttel jelentkezik (Mézes Retek), valamint a Bor, Mámor, Józsefváros című Noé Bexel közös estet is jegyzi.

Ha idén ősszel csak egy dolgot írsz fel a naptáradba, az a Dumaszínház legyen! Mi szóltunk!

A jegyek már kaphatók és gyorsan fogynak!

[2025.09.09.]