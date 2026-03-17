Tori Amos az Erkel Színházban ad koncertet 2026 májusában

Budapesten ad koncertet Tori Amos amerikai énekes-dalszerző: a művész 2026. május 3-án lép fel az Erkel Színházban az In Times of Dragons című új stúdióalbumához kapcsolódó európai turné keretében. A világszerte mintegy 12 millió lemezt értékesítő zenész 18. albuma május 1-jén jelenik meg a Universal/Fontana gondozásában. A lemez első kislemeze, a Stronger Together már elérhető a streaming platformokon. Amos közlése szerint az album történetszerű, allegorikus formában reflektál a jelen társadalmi és politikai kihívásaira. „Az In Times of Dragons egy történet, amely példázatként mesél a jelen veszélyes korszakáról, amikor maga a demokrácia is tétre került” – mondta az énekes-dalszerző. A budapesti koncert szervezője a Green Stage Production.
 

Örömmel jelentjük be, hogy Tori Amos kiadta új stúdióalbumának első kislemezét. A Stronger Together megjelent és elérhető a streaming felületeken. 

A 12 millió lemezt értékesítő énekes-dalszerző új albuma, az In Times of Dragons május 1-jén jelenik meg a Universal/Fontana gondozásában. A művésznő, a megjelenést az elmúlt évtized legnagyobb európai turnéjával támogatja, aminek egyik állomása Budapest.

A világszerte 12 millió albumot eladott énekes-dalszerző legújabb stúdióalbuma, az In Times of Dragons a Universal/Fontana gondozásában lát napvilágot május 1-jén. Az album előrendelése már elérhető, a Decca US áruházban pedig limitált kiadású, „Smoke Swirl” színű vinyl is megvásárolható, aláírt művészeti kártyával.

Tori Amos igazi úttörő: többszörös platinalemezes énekes-dalszerző, zongoraművész és komponista, akinek a 2025-ben megjelent, New York Times-bestseller gyermekkönyvhöz (Tori and the Muses) készült filmzenealbumát Grammy-díjra jelölték. A művésznő bejelentette 18. stúdióalbumának, az In Times of Dragons-nak megjelenési dátumát, valamint bemutatta az album teljes borítóját. Pályája során bátran ötvözte a művészetet az aktivizmussal, és olyan sajátos, egyedi világi zenei univerzumot épített, amelyet összetett történetmesélés és sokszínű karakterek tesznek egyedivé. Az új album ezt a hagyományt folytatja: ellenállásról és ébredésről szóló erőteljes utazást kínál, ahol a szabadság keresése olyan erőkkel találkozik, amelyek irányítani és elhallgattatni próbálnak.

„Az In Times of Dragons egy történet, amely példázatként mesél a jelen veszélyes korszakáról, egy olyan időszakról, amikor maga a demokrácia is tétre került. Miközben a szadista milliárdos Gyíkdémon férjem karaktere elől menekülök, olyan emberekkel találkozom, akiket évek óta nem volt szabad látnom, és akik a kapcsolat miatt, amelyben éltem, nem is akartak látni engem. Hogy elkerüljem az elfogást és azt, hogy visszavonszoljanak a Gyíkdémon penthouse-lakásába, az Egyesült Államok mély déli részére menekülök, hogy lerázzam őt és csatlósát. Utam során számos szereplővel találkozom , egyikük The Daughter. Időt töltünk együtt, és együtt éneklünk.A „Stronger Together” kapcsolatunk beteljesedése, amely során The Daughter úgy dönt, hogy minden előttünk álló kihívás ellenére mellettem marad. Bármit hozzon is a jövő, fogadalmat teszünk egymásnak, hogy együtt erősebbek vagyunk.”- nyilatkozta a művésznő.

A magyarországi koncert szervezője a Green Stage Production.

Fotó:  Green Stage Production - Kasia Wozniak

[2026.03.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
