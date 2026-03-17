Tori Amos az Erkel Színházban ad koncertet 2026 májusában

Budapesten ad koncertet Tori Amos amerikai énekes-dalszerző: a művész 2026. május 3-án lép fel az Erkel Színházban az In Times of Dragons című új stúdióalbumához kapcsolódó európai turné keretében. A világszerte mintegy 12 millió lemezt értékesítő zenész 18. albuma május 1-jén jelenik meg a Universal/Fontana gondozásában. A lemez első kislemeze, a Stronger Together már elérhető a streaming platformokon. Amos közlése szerint az album történetszerű, allegorikus formában reflektál a jelen társadalmi és politikai kihívásaira. „Az In Times of Dragons egy történet, amely példázatként mesél a jelen veszélyes korszakáról, amikor maga a demokrácia is tétre került” – mondta az énekes-dalszerző. A budapesti koncert szervezője a Green Stage Production.



Örömmel jelentjük be, hogy Tori Amos kiadta új stúdióalbumának első kislemezét. A Stronger Together megjelent és elérhető a streaming felületeken.

A 12 millió lemezt értékesítő énekes-dalszerző új albuma, az In Times of Dragons május 1-jén jelenik meg a Universal/Fontana gondozásában. A művésznő, a megjelenést az elmúlt évtized legnagyobb európai turnéjával támogatja, aminek egyik állomása Budapest.



Jegyek

Az album előrendelése már elérhető, a Decca US áruházban pedig limitált kiadású, „Smoke Swirl" színű vinyl is megvásárolható, aláírt művészeti kártyával.

Tori Amos igazi úttörő: többszörös platinalemezes énekes-dalszerző, zongoraművész és komponista, akinek a 2025-ben megjelent, New York Times-bestseller gyermekkönyvhöz (Tori and the Muses) készült filmzenealbumát Grammy-díjra jelölték. A művésznő bejelentette 18. stúdióalbumának, az In Times of Dragons-nak megjelenési dátumát, valamint bemutatta az album teljes borítóját. Pályája során bátran ötvözte a művészetet az aktivizmussal, és olyan sajátos, egyedi világi zenei univerzumot épített, amelyet összetett történetmesélés és sokszínű karakterek tesznek egyedivé. Az új album ezt a hagyományt folytatja: ellenállásról és ébredésről szóló erőteljes utazást kínál, ahol a szabadság keresése olyan erőkkel találkozik, amelyek irányítani és elhallgattatni próbálnak.



„Az In Times of Dragons egy történet, amely példázatként mesél a jelen veszélyes korszakáról, egy olyan időszakról, amikor maga a demokrácia is tétre került. Miközben a szadista milliárdos Gyíkdémon férjem karaktere elől menekülök, olyan emberekkel találkozom, akiket évek óta nem volt szabad látnom, és akik a kapcsolat miatt, amelyben éltem, nem is akartak látni engem. Hogy elkerüljem az elfogást és azt, hogy visszavonszoljanak a Gyíkdémon penthouse-lakásába, az Egyesült Államok mély déli részére menekülök, hogy lerázzam őt és csatlósát. Utam során számos szereplővel találkozom , egyikük The Daughter. Időt töltünk együtt, és együtt éneklünk.A „Stronger Together” kapcsolatunk beteljesedése, amely során The Daughter úgy dönt, hogy minden előttünk álló kihívás ellenére mellettem marad. Bármit hozzon is a jövő, fogadalmat teszünk egymásnak, hogy együtt erősebbek vagyunk.”- nyilatkozta a művésznő.

A magyarországi koncert szervezője a Green Stage Production.

Fotó: Green Stage Production - Kasia Wozniak

[2026.03.17.]