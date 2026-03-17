Before party a Metallica elé - önálló koncertet ad a Knocked Loose Budapesten

Idén kétszer is átélheti a magyar közösség a Knocked Loose lehengerlő energiájú élő műsorát. Mielőtt a Metallica előtt szántja fel a színpadot a hardcore punk ötös május 15-én önálló koncertet ad az Akvárium Klubban.

Underground hangzásukat a világ legnagyobb színpadai sem változtatták meg. 2013-as alakulásuk óta többek között olyan fesztiválokon voltak közönség kedvencek, mint a Coachella vagy a Bonnaroo, most pedig a Gojira és a Metallica társaságában turnéznak.

Három albumuk jelent meg, legutóbbi, 2024-es lemezük a Grammy-díj kapujába juttatta őket, metal kategóriában. A You Won’t Go Before You’re Supposed To esetében ott volt az igény, hogy dalszerzőként kihívás elé állítsák magukat, miközben megőrzik azt a könyörtelen intenzitást és kíméletlen őszinteséget, ami mindig is a védjegyük volt. Ráadásul meg kellett, hogy feleljenek a 2019-es A Different Shade of Blue után rájuk nehezedő jelentős elvárásoknak, amely a közelmúlt egyik legelismertebb metalcore–hardcore albuma lett.

Azonban Bryan Garris énekes, Isaac Hale és Nicko Calderon gitárosok, Kevin Otten basszusgitáros és Kevin “Pac Sun” Kaine dobos felnőtt a feladathoz, két évvel ezelőtti albumuk egy olyan anyag lett, amely még inkább szélesítette amúgy is jelentős rajongótáborukat. Ezzel bizonyították, hogy a hardcore előtt nincsenek határok és még egy olyan kompromisszummentes zenekar is, mint a Knocked Loose, megjelenhet a mainstreamhez közeli terekben, és új rajongókat szerezhet. A zenéjük központi magja, - amely ígéretük szerint soha nem fog megváltozni - ezen az albumon sem változott.

„A Knocked Loose mindig egy heavy zenekar marad” - hangsúlyozza Hale. Ugyanakkor a fejlődés is kulcsfontosságú: „Szeretnék fesztiválon 10 000 ember előtt játszani, de ugyanúgy egy pizzériában 50 előtt is. Mindkét helyen működnie kell. Ugyanakkor a fejlődéshez mindannyiunknak rengeteg különböző inspirációja és elképzelése van arról, merre vigyük a zenét. A kérdés mindig az volt: hogyan tudjuk ezeket a hatásokat ízlésesen beleépíteni valamibe, ami lényegében továbbra is egy hardcore dal?”

A zenekar az óriási sikerű lemeze óta kiadott már egy újabb dalt. A Denzel Curry közreműködésével született Hive Mind ugyanazt a kegyetlen, de mással össze nem téveszthető hangzást viszi tovább, amit a rajongók elvárnak.

A Knocked Loose-t idén két nagyon különböző környezetben is elcsíphetjük: első magyarországi klubkoncertjükön vadulhatunk az Akvárium Klubban május 15-én, majd a Metallica előtt duplázhatunk. Egy biztos: a Knocked Loose-ra érdemes figyelni.

Jegyek

[2026.03.17.]