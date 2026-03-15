Seal 15 év után újra Budapesten

Seal hangja minden idők egyik legismertebbje, olyan dalokkal hagyott maradandó nyomot a pop, az R&B, a soul és a tánczene világában, mint a Kiss From a Rose, a Crazy vagy a Killer. A bársonyos hangú énekes-dalszerző utoljára 15 éve járt hazánkban, most azonban július 30-án visszatér, hogy újra elénekelje nekünk slágereit az MVM Dome-ban.

Seal pályafutása során világszerte több mint 30 millió albumot adott el, dalai több mint 1 milliárd streamelést értek el, és négy GRAMMY®-díjat, három BRIT Awardot, két Ivor Novello-díjat és egy MTV VMA-díjat nyert.

A populáris kultúra sokoldalú és meghatározó alakjaként életművéhez olyan mindenki által ismert himnuszok tartoznak, mint a Killer, a Crazy és a Kiss From A Rose. Utóbbi a Billboard Hot 100 lista 1. helyére került és elnyerte az „Év felvétele” valamint az „Év dala” GRAMMY®-díjakat is, továbbá szerepelt az énekes négyszeres platinalemezén is, az 1994-es Seal II-n. Visszatekintve a Stereogum úgy jellemezte, mint „egy rádióhullám, amely egy sokkal-sokkal szebb bolygóról indult útjára az univerzumba”. Seal olyan ikonikus rendezők filmjeiben is feltűnt, mint Spike Lee és a néhai Joel Schumacher. Zenéjét többek között Alanis Morissette, Bastille és George Michael is feldolgozta. Pályája során olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Jeff Beck, Joni Mitchell, Santana, P!nk, John Legend és Gallant.

Zenei hatását és népszerűségét jól mutatja, hogy szerepelt a The Lonely Island kultikussá vált filmjében, a Popstar: Never Stop Never Stopping-ben, Tyler Perry The Passion című produkciójában, valamint az America's Got Talent és a The Masked Singer műsorokban is. Legutóbb 2019-ben kapott GRAMMY®-jelölést a „Legjobb hagyományos pop énekalbum” kategóriában a Standards című lemezéért.

Seal utoljára 2011-ben járt Budapesten, így most 15 év után lesz alkalmunk ismét élőben átélni erőteljes előadását és együtt táncolni örökzöld dalaira július 30-án az MVM Dome-ban.

[2026.03.15.]