Seal

Seal 15 év után újra Budapesten  

Seal hangja minden idők egyik legismertebbje, olyan dalokkal hagyott maradandó nyomot a pop, az R&B, a soul és a tánczene világában, mint a Kiss From a Rose, a Crazy vagy a Killer. A bársonyos hangú énekes-dalszerző utoljára 15 éve járt hazánkban, most azonban július 30-án visszatér, hogy újra elénekelje nekünk slágereit az MVM Dome-ban. 

Seal pályafutása során világszerte több mint 30 millió albumot adott el, dalai több mint 1 milliárd streamelést értek el, és négy GRAMMY®-díjat, három BRIT Awardot, két Ivor Novello-díjat és egy MTV VMA-díjat nyert.

A populáris kultúra sokoldalú és meghatározó alakjaként életművéhez olyan mindenki által ismert himnuszok tartoznak, mint a Killer, a Crazy és a Kiss From A Rose. Utóbbi a Billboard Hot 100 lista 1. helyére került és elnyerte az „Év felvétele” valamint az „Év dala” GRAMMY®-díjakat is, továbbá szerepelt az énekes négyszeres platinalemezén is, az 1994-es Seal II-n. Visszatekintve a Stereogum úgy jellemezte, mint „egy rádióhullám, amely egy sokkal-sokkal szebb bolygóról indult útjára az univerzumba”. Seal olyan ikonikus rendezők filmjeiben is feltűnt, mint Spike Lee és a néhai Joel Schumacher. Zenéjét többek között Alanis Morissette, Bastille és George Michael is feldolgozta. Pályája során olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Jeff Beck, Joni Mitchell, Santana, P!nk, John Legend és Gallant.

Zenei hatását és népszerűségét jól mutatja, hogy szerepelt a The Lonely Island kultikussá vált filmjében, a Popstar: Never Stop Never Stopping-ben, Tyler Perry The Passion című produkciójában, valamint az America's Got Talent és a The Masked Singer műsorokban is. Legutóbb 2019-ben kapott GRAMMY®-jelölést a „Legjobb hagyományos pop énekalbum” kategóriában a Standards című lemezéért.

Seal utoljára 2011-ben járt Budapesten, így most 15 év után lesz alkalmunk ismét élőben átélni erőteljes előadását és együtt táncolni örökzöld dalaira július 30-án az MVM Dome-ban.

Jegyek

2026.03.15.

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
