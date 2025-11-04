Újra lesz Álomutazó - jegyek itt!

Az újjászületett Erkel Színház decemberben igazi ünnepi hangulatba öltözik és a családokat, az apróbb-nagyobb gyerekeket is várja egy varázslatos, karácsonyi programmal. A színház december 19-től tűzi műsorára a nagysikerű Álomutazó című családi mesemusicalt, amely nyolc évvel ezelőtti bemutatója óta több mint 100 ezer nézőt bűvölt el. A Broadway világát idéző látványvilág, a különleges színpadkép és a felejthetetlen dalok igazi élményt kínálnak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A mesebeli történetben Szabó Győző a Bárány szerepében lép színpadra, hogy együtt álmodhassunk vele az Erkel Színház falai között.

Szabó Győző ismét báránybőrbe bújik, hisz decemberben az Erkel Színház műsorára tűzi az Álomutazó című mesemusicalt. Az ismert színész már a 2017-2018-as előadásokkor is nagy feladatot vállalt a Bárány jelmezével, de hamar megküzdöttek egymással. „Nem indult zökkenőmentesen a kapcsolatom a Bárányjelmezemmel, mert már az első ruhapróbán kiderült, hogy a viselése nagyon komoly kihívás elé állít, sőt, szinte lehetetlen, mert csaknem 30 kiló” – nyilatkozta Győző, akinek ennek ellenére nagyon kedves emlékei vannak az Álomutazó előadásról. „A Bárány az az alvósállat, aki átviszi az embereket az álomvilágba” – meséli szerepéről a színész. „A darab alatt egy interaktív játék folyik a gyerekekkel és ez az együtt játszás nagyon sokat tud adni a színésznek is. De nagy felelősség is, hisz a legkisebbek a legőszintébb és legkritikusabb közönség” – mondja Győző, aki most először lép fel az Erkel színpadán, s bár az eredeti szereposztásból csak Stohl András lesz a régi-új partnere, nagyon inspirálják az új kollégák is, akik persze többen ismerősként köszöntik Győzőt az Erkel falai között. „Új színház, új környezet, nagyon várom már. Bár több kollégát még nem ismerek, de Serbán Attilával már játszottam, ráadásul most felváltva alakítjuk a Bárányt. Nagy Sanyival is találkoztunk és Csonka Andrissal is játszottunk már együtt, igaz legalább 20 évvel ezelőtt” – sorolja a kollégákat Szabó Győző.

December 19-től tehát a Erkel Színház repertoárjában mutatják be az Álomutazót, a szereplők közt pedig újra láthatjuk Szabó Győzőt és Stohl Andrást, továbbá ezúttal is ismert sztárok lépnek színpadra a darabban, mint – mások mellett - Nagy Sándor, Serbán Attila, Vágó Bernadett, Csonka András, Auksz Éva, Vágó Zsuzsi, illetve Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Péter.

[2025.11.04.]