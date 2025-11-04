2025. november 4. | kedd | Károly nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Nagy bejelentés! Színpadra kerül a Hogyan tudnék élni nélküled? film története
Forradalmi színházi esttel nyitott az újonnan alakult Erkel Színház
Mindent tud egymásról az Erkel két sztárja
Brasch Bence az új Erkel csapatához igazolt
Az Erkel színpadán folytatódik a Hunyadiak története
Sisi életét viszi színre októberben az Erkel Színház
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
Trokán Nóra és édesapja először együtt a színpadon
Gyerekkórustól egy zárda dalárdájáig
Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója
A zene legyen a történetmesélés fő eszköze
Álmok, sztárok, innováció - Decembertől ÁLOMUTAZÓ az Erkelben
Ember Márk trónra került
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Az Erkel Színház előadásában debütál a Wicked musical
Császárként debütál Puskás Peti az Erkelben
Négy évszázadot ugrott az Erkel, A trón után megérkezett az Elisabeth
Elisabeth - egy legenda új arca
Kapcsolatok
Erkel Színház

Újra lesz Álomutazó - jegyek itt!

Az újjászületett Erkel Színház decemberben igazi ünnepi hangulatba öltözik és a családokat, az apróbb-nagyobb gyerekeket is várja egy varázslatos, karácsonyi programmal. A színház december 19-től tűzi műsorára a nagysikerű Álomutazó című családi mesemusicalt, amely nyolc évvel ezelőtti bemutatója óta több mint 100 ezer nézőt bűvölt el. A Broadway világát idéző látványvilág, a különleges színpadkép és a felejthetetlen dalok igazi élményt kínálnak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A mesebeli történetben Szabó Győző a Bárány szerepében lép színpadra, hogy együtt álmodhassunk vele az Erkel Színház falai között.

Szabó Győző ismét báránybőrbe bújik, hisz decemberben az Erkel Színház műsorára tűzi az Álomutazó című mesemusicalt. Az ismert színész már a 2017-2018-as előadásokkor is nagy feladatot vállalt a Bárány jelmezével, de hamar megküzdöttek egymással. „Nem indult zökkenőmentesen a kapcsolatom a Bárányjelmezemmel, mert már az első ruhapróbán kiderült, hogy a viselése nagyon komoly kihívás elé állít, sőt, szinte lehetetlen, mert csaknem 30 kiló” – nyilatkozta Győző, akinek ennek ellenére nagyon kedves emlékei vannak az Álomutazó előadásról. „A Bárány az az alvósállat, aki átviszi az embereket az álomvilágba” – meséli szerepéről a színész. „A darab alatt egy interaktív játék folyik a gyerekekkel és ez az együtt játszás nagyon sokat tud adni a színésznek is. De nagy felelősség is, hisz a legkisebbek a legőszintébb és legkritikusabb közönség” – mondja Győző, aki most először lép fel az Erkel színpadán, s bár az eredeti szereposztásból csak Stohl András lesz a régi-új partnere, nagyon inspirálják az új kollégák is, akik persze többen ismerősként köszöntik Győzőt az Erkel falai között. „Új színház, új környezet, nagyon várom már. Bár több kollégát még nem ismerek, de Serbán Attilával már játszottam, ráadásul most felváltva alakítjuk a Bárányt. Nagy Sanyival is találkoztunk és Csonka Andrissal is játszottunk már együtt, igaz legalább 20 évvel ezelőtt” – sorolja a kollégákat Szabó Győző.

December 19-től tehát a Erkel Színház repertoárjában mutatják be az Álomutazót, a szereplők közt pedig újra láthatjuk Szabó Győzőt és Stohl Andrást, továbbá ezúttal is ismert sztárok lépnek színpadra a darabban, mint – mások mellett - Nagy Sándor, Serbán Attila, Vágó Bernadett, Csonka András, Auksz Éva, Vágó Zsuzsi, illetve Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Péter.

Jegyvásárlás

Erkel Színház
 

 

[2025.11.04.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.10.27.]
gazda szolgáltatás [2025.10.24.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Ez érdekesnek ígérkezik - Western népdalok csendülnek fel
Elkészült a főcímdala Herendi Gábor új romantikus vígjátékának!
Majdnem Lemezbemutató koncert: Sztárparádé Závodi Gábor koncertjén
Újra lesz Dáridó Lajcsival? Ezt lehet tudni jelenleg!
As I Lay Dying - új feljezet, új dal, újra  Budapesten
Megjelent a Metrora, Broken Mind EP-je, szöveges videón a minialbum záró tétele
Ez Tiszta Őrület - érdekes formában érkezik a népszerű játék!
A redőny dilemmája: kézi vagy elektromos legyen?
Egy felnövéstörténet vége - orbit először hozza el lebegős dalait Budapestre
Infected Rain Butcher Babies co-headliner turné érkezik Budapestre!
Hülyék háza - Még idén érkezhet a Stula Rock harmadik nagylemeze
Hungarica klippremier: Ismét magyar lett a magyar
Clucth, 1000mods, Bokassa: stoner rock ünnep december 5-én a Barba Negrában!
A zene összeköt: Dalpremier az Alcohol zenekar novemberben érkező Rejtvény című albumáról 
Az Éj Eleganciája: Több mint musical
"...ez egy őszinte, direkt, és szerintünk hiánypótló lemez."
Eric Clapton végre újra Magyarországon
Nagy sikerrel debütált A piros esernyő a Kolibri felmondott művészeivel
A Csendes barát január 29-én érkezik a hazai mozikba
Sari Schorr koncert - a New York-i énekesnő zenekara újra Budapesten.

Morcheeba örömzene a Barba Negrában
2025-ben másodszor látogatott hazánkba a Morcheeba...

Tolkien a Barba Negraban - Wind Rose koncerten jártunk 
Október 2-án az olasz power/folk metal...
Megnéztük Koncz Zsuzsa Még 1 Aréna című koncertjét - képekkel
Dark-folk-death metal szeánsz a Barba Negraban - Dark Tranquillity koncerten jártunk
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
A progresszív death metal mesteri a Barba Negraban - Opeth koncerten jártunk 
Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
beszámolók még