2025. október 24. | péntek | Salamon nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
A Three Days Grace Budapesten kezdi turnéját
Az első saját budapesti bulijára készül a Halestorm
A Roxette visszatért és novemberben megtáncoltatja Budapestet is
Marcus & Martinus vadiúj show-jával tér vissza Budapestre
Jövőre a White Lies koncertezik a Dürer Kertben
Az Architects első Aréna koncertjére készül Budapesten
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
Zene nosztalgiához - a Mild Orange új lemezét Budapestre is elhozza
A rejtélyes Carpetman Budapesten is fellép
Christopher Cross először Budapesten
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország

A 5 Seconds of Summer visszatért és Budapesten is fellépnek

Az ausztrál szupersztár popcsapat tagjai szólókalandjaik után most ismét egyesített erőkkel vág neki a koncertezésnek. A 5 Seconds of Summer hamarosan érkező Everyone’s a Star! című lemezével tavasszal európai turnéra indul és Budapestre is visszatérnek új dalaikkal, április 24-én, az MVM Dome-ba.

Az elmúlt évek során a 5 Seconds of Summer milliók szívét hódította meg, és számos rekordot döntött meg. A zenekar eddig több mint 17 milliárd globális lejátszást ért el, valamint három #1 albumot tudhat magáénak az amerikai Billboard 200-as listán – ezzel ők az eddigi legsikeresebb ausztrál előadók ezen a téren. Öt stúdióalbumukból mind az öt bekerült a Billboard 200-as lista első két helyezettje közé, míg olyan himnuszok, mint a She Looks So Perfect, a Youngblood és az Amnesia egy egész generáció meghatározó dalaivá váltak, világszerte rajongók millióival rezonálva.

A többszörös platinalemezes popcsapat legutóbb 2023-ban járt Budapesten, a turné befejezése után pedig a banda tagjai leginkább a szólóprojektjeire fókuszálták, ahol mindent ők írtak és énekeltek. A 5 Seconds of Summer november 14-én megjelenő hatodik albuma, az Everyone’s a Star! pontosan ezt foglalja magában és egyúttal jelent visszatérést a gyökereikhez. Az új lemezről már két számot ki is adtak: az első az energikus pop-rock dal, a Not Ok, amely a tagok sötétebb oldalát mutatja meg, a második pedig a Boyband. A Boyband a több mint 10 éves fennállásuk alatt szerzett tapasztalataikat foglalja össze, néhol kissé ironikusan, ugyanakkor megírását Liam Payne tragikus halála is inspirálta. Már ezekből is sejthető, hogy az új album tele lesz váratlan csavarokkal és eddigi legizgalmasabb dobásuknak ígérkezik.

A lemez megjelenését követően pedig turnéra is indulnak, így április 24-én mi is élőben hallhatjuk az Everyone’s a Star! című lemezük dalait az MVM Dome-ban.

A koncertre elsőként az új albumot előzetesen megrendelő rajongók vásárolhatnak belépőket, ők október 28-án, 10 órától szerezhetik be jegyeiket. A regisztrált Live Nation tagok október 30-án, 10 órától csatlakozhatnak az elővásárlási lehetőséghez, míg a teljes körű jegyértékesítés október 31-én, 10 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

[2025.10.23.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.10.20.]
gazda szolgáltatás [2025.10.18.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Jön a Siófoki Halfesztivál 2025
Pitti Katalin megható nyilatkozata: "Akármilyen fájó, mégis szép búcsú volt"
Tori Amos visszatér Budapestre - jegyek
Charlie Debrecenben lép fel decemberben - jegyek itt
Megérkezett a Csak visszahívtalak című újdonság
A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Bloodred Hourglass: megérkezett az új lemez, 11-én a Luna Kills is jön velük Budapestre
Sting újra Budapesten
Molnár klasszikusában Ágoston Katalin és Schmied Zoltán először alakítanak együtt házaspárt
A Parno Graszt eddigi legnagyobb koncertjére készül
Csinibaba Táncdalfesztivál 2026 - rendszerváltás évei
Budapestre is befut Michael Angelo Batio turnéja októberben
Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
Négy évszázadot ugrott az Erkel, A trón után megérkezett az Elisabeth
Császárként debütál Puskás Peti az Erkelben
Best of Kero 75 Budapesten - jegyek itt
Megjelent a Roadlegendák, legendás roadok kötet II. része - recenzió
Az Erkel Színház különleges programokkal erősíti közösségépítő misszióját
Eros Ramazzotti visszatér Budapestre! Jegyek itt
Az Oltári srácok visszatérnek - koncertmusical az Arénában!

Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával
Idén...

Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
Szeptember 27-én Julian...
Megnéztük Az utolsó vacsorát a Thália Színházban
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
beszámolók még