2026 a legendás előadók éve lesz

Metallica, Eric Clapton, Sex Pistols feat. Frank Carter, Marilyn Manson és Pitbull. Csak pár abból az 57 fellépőből, akiket a Live Nation Budapestre hoz 2026-ban. A koncertszervező cég tavaly is kitett magáért: 94 koncerttel és felejthetetlen pillanatokkal búcsúztatta 2025-öt.

A Live Nation nemzetközi felmérése alapján a válaszadók (40 ezer megkérdezett) 70%-a a koncerteket részesítette előnyben minden mással szemben, idén pedig bőven volt lehetőségük a magyar zenerajongóknak is egyéjszakás könnyűzenei élményekbe keveredni. A Live Nation 2025-ben 94 rendezvényt szervezett Budapest 11 helyszínén, kezdve az 50 fős klubkoncertektől, egészen a stadionig. A nyár egyik legemlékezetesebb élménye kétségtelenül az Imagine Dragons dupla koncertje volt a Puskás Arénában, de ugyanitt adott telt házas koncertet a Guns N’ Roses is. Az Iron Maiden a Budapest Arénában indította világkörüli turnéját, Katy Perry az MVM Dome-ban száguldott el a fejünk fölött egy hatalmas pillangón ülve, Robbie Williams ismét könnyeket csalt a szemünkbe, de szívet melengető volt Lionel Richie vagy épp Tom Jones fellépése is, míg az Avenged Sevenfold első önálló magyarországi buliját adta a Budapest Parkban.

Az élő koncertek varázsa felülmúlhatatlan, hiszen a legjobban rögzített koncertfilm sem adja át azt az érzést, amikor valóban egy légtérben énekelhetjük a dalokat a kedvenceinkkel, és minden ott történik előttünk, legyen szó tökéletes vagy éppen a pillanat adta tökéletlen momentumokról. Ilyen volt, amikor Alanis Morissette családjával énekelte el nekünk Ironic című slágerét, de együtt bulizhattunk Cyndi Lauper első és egyben utolsó budapesti fellépésén is, sőt együtt izgulhattunk azzal a magyar párral, akinek Katy Perry fedte fel, hogy kisfiút vagy kislányt várnak. Együtt ünnepelhettük a teljes Kartellel a Ganxsta Zolee és a Kartel 30. születésnapját, az új felállásban érkező Roxette eljátszotta nekünk a Tavaszi szélt, először láthattuk két énekessel a Three Days Grace-t, meglepődve nézhettük, ahogy Tommy Cash a Danika House-ra ropja a Dürer Kertben és úszhattunk a wc papír tengerben az A Day To Remember amerikai hangulatú házibuliján a Barba Negrában.

Ikonikus pillanatokból várhatóan idén sem lesz hiány. 2026-ban számos legendás előadó érkezik hazánkba: a Metallica két este is fellép a Puskás Arénában különböző előzenekarokkal és dallistákkal, Eric Clapton 20, David Byrne 18 év után tér vissza hozzánk. A Scorpions nálunk is megünnepli 60. születésnapját, az F.O. System 40. jubileumára készül, az Irigy Hónaljmirigy 35 éve nevettet bennünket, a BEAT először hozza el a King Crimson dalait Budapestre, ahogy az A Perfect Circle és Christopher Cross sem járt még korábban hazánkban. Garantáltan fényleni fognak a kopasz(sapkás) tarkók Pitbull első magyarországi koncertjén is.

Emellett érkezik még a Deep Purple, Sting, Lenny Kravitz és a Papa Roach is. A Sex Pistols feat. Frank Carter a punk mozgalom születésének 50 éves évfordulóját ünnepli velünk, míg a zenekar korábbi frontembere, Johnny Rotten a Public Image Ltd-vel lép fel. Ma már szerencsére egyre több nemzetközi turné érinti Budapestet is, így tombolhatunk idén többek közt grandson, Poppy, Marcus & Martinus, a Pentatonix, a 5 Seconds Of Summer, a OneRepublic, az IDLES, Mac DeMarco, az Of Monsters and Men, Marilyn Manson, Joey Valence & Brae és a Men I Trust zenéjére is.

Az évet az Architects koncertjével indíthatjuk január 27-én, őket követi az Alter Bridge fellépése másnap, Marsh 30-án elszállós dalaival utaztat, míg február 3-án Jonathan Roy ringat el bennünket dallamaival. A Live Nation a koncertek mellett idén több, nem zenei programot is kínál: a Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show-jával háromszor is megrengeti az MVM Dome-ot, míg Zoltan Kaszas magyar származású, amerikai humorista először hozza el vicceit szülőföldjére.

Egy biztos, a Live Nation 2026-ban is gondoskodik arról, hogy ne unatkozzunk, és a lista még nem teljes. A már bejelentett előadókért irány a www.livenation.hu oldal.

[2026.01.05.]