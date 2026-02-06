ELUVEITIE: novemberben a Barba Negrában a Pain és a Wolfheart társaságában!

A folk metalos svájci Eluveitie tavaly tavasszal jött ki az Ànv lemezzel, melyet az ÀNV RISING – EUROPE címre keresztelt körúttal mutatott be a nagyközönségnek.

A Turné két nagyobb részre oszlott, s bár eddig Budapest kimaradt a szórásból, a harmadik fevonásban már a Barba Negra is megjelent az állomások között. A hazai közönség november 22-én hallhatja a mélyen gyökerező, spirituális és történelmi témájú új dalokat, az ÀNV RISING – EUROPE Pt. III speciális vendégei pedig ezúttal a PAIN és a WOLFHEART lesznek.

ELUVEITIE – ÀNV RISING – EUROPE Pt. III

Headliner: ELUVEITIE

Special Guests: PAIN

Support: WOLFHEART

2026.11.22.

BARBA NEGRA RED STAGE

Kapunyitás: 18:30

[2026.02.06.]