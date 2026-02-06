ELUVEITIE: novemberben a Barba Negrában a Pain és a Wolfheart társaságában!
A folk metalos svájci Eluveitie tavaly tavasszal jött ki az Ànv lemezzel, melyet az ÀNV RISING – EUROPE címre keresztelt körúttal mutatott be a nagyközönségnek.
A Turné két nagyobb részre oszlott, s bár eddig Budapest kimaradt a szórásból, a harmadik fevonásban már a Barba Negra is megjelent az állomások között. A hazai közönség november 22-én hallhatja a mélyen gyökerező, spirituális és történelmi témájú új dalokat, az ÀNV RISING – EUROPE Pt. III speciális vendégei pedig ezúttal a PAIN és a WOLFHEART lesznek.
A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja: ELUVEITIE – ÀNV RISING – EUROPE Pt. III Headliner: ELUVEITIE Special Guests: PAIN Support: WOLFHEART 2026.11.22. BARBA NEGRA RED STAGE Kapunyitás: 18:30 JEGYEK
