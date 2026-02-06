2026. február 6. | péntek | Dorottya, Dóra nevenapja
 
Wolfheart

ELUVEITIE: novemberben a Barba Negrában a Pain és a Wolfheart társaságában!

A folk metalos svájci Eluveitie tavaly tavasszal jött ki az Ànv lemezzel, melyet az ÀNV RISING – EUROPE címre keresztelt körúttal mutatott be a nagyközönségnek.

A Turné két nagyobb részre oszlott, s bár eddig Budapest kimaradt a szórásból, a harmadik fevonásban már a Barba Negra is megjelent az állomások között. A hazai közönség november 22-én hallhatja a mélyen gyökerező, spirituális és történelmi témájú új dalokat, az ÀNV RISING – EUROPE Pt. III speciális vendégei pedig ezúttal a PAIN és a WOLFHEART lesznek.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:
ELUVEITIE – ÀNV RISING – EUROPE Pt. III
Headliner: ELUVEITIE
Special Guests: PAIN
Support: WOLFHEART
2026.11.22.
BARBA NEGRA RED STAGE
Kapunyitás: 18:30
JEGYEK

H-Music Hungary

[2026.02.06.]

