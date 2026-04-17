Friss hangok a színházi életben: két fiatal drámaíró kapott ösztöndíjat a Barangoló Drámaírói Műhelyben

A Déryné Program keretében megvalósuló Barangoló Drámaírói Műhely idén is lehetőséget biztosított a feltörekvő alkotóknak, hogy megmérettessék drámaírói tudásukat. A 2026-os mentorprogramra összesen 30, formailag megfelelő drámaterv érkezett, amelyek közül a Szakmai Bizottság választotta ki azt a hat legígéretesebb pályázót, akik a mentorok előtt személyesen is bemutathatták elképzeléseiket. A szóbeli meghallgatáson a jelöltek nemcsak drámájukat „védték meg”, hanem részletesen beszéltek alkotói motivációikról és az őket inspiráló történetekről is.

A mentorok a döntő forduló során nagy szakmai alapossággal értékelték a pályaműveket, végül a hat döntős közül két alkotót ítéltek ösztöndíjra érdemesnek. A nyertes drámaírók 2026. április 15-től kezdhetik meg közös munkájukat mentoraikkal, amely nyolc hónapon át, egészen decemberig tart. A program során folyamatos szakmai támogatásban részesülnek, amely lehetőséget teremt számukra, hogy drámaterveiket magas színvonalon fejlesszék tovább.

Az egyik ösztöndíjas, Mikó-Barát György Disszidensek című drámaterve a gulyáskommunizmus idején játszódik, és négy barát történetét követi, akik egy sikertelen disszidálási kísérlet után súlyos erkölcsi és lelki terhekkel kénytelenek együtt élni. A tragédia következtében tett fogadalmaik évtizedek múltán is hatással vannak életükre, mígnem egy váratlan fordulat felszínre hozza a múlt elhallgatott titkait. A szerző munkáját Szabó Réka, a Nemzeti Színház dramaturgja segíti mentorként. A másik nyertes, Nagy Márk Amikor megállnak az órák… című drámája, amely valós eseményekből merít, és egy családi legenda mentén bontakozik ki: a történet szerint halálesetkor mindig megáll egy óra. A cselekmény 1944-ben indul egy nyugat-magyarországi faluban, és egy fiatal lány, Marianna szemszögén keresztül mutatja be a háború, a megszállás és a hortobágyi kényszermunkatábor drámai tapasztalatait. Az alkotót Kozma András, a Nemzeti Színház dramaturgja mentorálja.

A Barangoló Drámaírói Műhely célja, hogy új alkotói hangokat fedezzen fel, és szakmai támogatással segítse őket abban, hogy műveikből a közönség számára is emlékezetes színházi élmény szülessen. A Déryné Program továbbra is elkötelezetten dolgozik azon, hogy a fiatal drámaírók számára valós pályakezdési lehetőséget és szakmai fejlődési utat biztosítson.

Színház mindenkinek!

[2026.04.17.]