Ősszel indul az Erkel musicalszínész képzésének újabb évfolyama

Idén szeptemberben indul az Erkel Színház Musical Stúdiójának újabb évfolyama.

A stúdió oktatási modellje szoros együttműködésben valósul meg a színház társulatával, a képzések élő produkciós környezetben, az Erkel Színház próba- és előadási rendjébe illeszkedve zajlanak. Jelentkezni május 15-ig lehet a színház weboldalán.

A 2025-ben elindult, érettségi utáni, 2 éves felnőttképzés egyedülálló lehetőséget kínál mindazok számára, akik professzionális musicalszínészként szeretnének elhelyezkedni a hazai és nemzetközi színházi életben. A képzés célja, hogy a korszerű zenés színjátszáshoz és a sikeres pályakezdéshez szükséges komplex elméleti tudást, gyakorlati tapasztalatot és készségeket biztosítsa.

Az Erkel Stúdió a képzés során gyakorlatorientált felkészítést nyújt a musical színjátszás minden területén, a hangképzéstől és színpadi énektechnikától kezdve, színpadi mozgáson és beszédtechnikán át, a színészi gondolkodásig. A hallgatók az Erkel Színház társulatával szoros együttműködésben, valós produkciós közegben sajátíthatják el a szakma alapjait és működését.

„Célunk, hogy biztos, korszerű tudással és magabiztos színpadi jelenléttel támogassuk a sikeres pályakezdést. Az első évfolyam hallgatói már több erkeles produkcióban is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, akár említhetném a Kőszívű – A Baradlay-legenda musical előadását a Budapest Arénában, de Ember Márk „dobbanarekord” felolvasómaratonján is aktív szerepet vállalhattak” – mondta Kovács Gábor Dénes, az oktatás szakmai vezetője.

Bővebb információ és a jelentkezési lap elérhető az Erkel Színház honlapján.

[2026.04.21.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Budapest három napra a néptánc fővárosa lesz - jön a 45. Táncháztalálkozó
Harminc éves lett a Delta, megnéztük a szülinapi koncertet - képekkel
Csinszka új dala a belső békéről szól
Ritka Csajkovszkij-kincs élőben: vihar jön a Pesti Vigadóba!
Ossian: Élő 40 év - monumentális dupla CD a rocklegenda jubileumára
Apparat új albummal robban be a Dürer Kertbe - Bi Disc-kal együtt, április 9-én!
Isaac Levi melegíti be Tori Amost Budapesten - új album premierrel!
Katona Klári visszatér: filozofikus írások zenével és 3D-vizuállal a Zene Házában
Erre sok gyerek vár - jön a Kalap Jakab Aréna-show
Cotton Club Singers szobrot emelt Hofi Gézának a Madách téren
André Rieu 2026 ismét visszatér Magyarországra - jegyek itt
A funk királynője érkezik Zalacsányba: Nik West felpörgeti az Örvényesvölgyet
Takáts Tamás: miért nem lett belőlem világsztár?
Jason Derulo új albummal robban be a Budapest Parkba - június 10-én!
Gatsby-este az Orfeumban: Kamilka & Pesti Sikk - táncolj hajnalig swingben
Szűcs Krisztián könyve a dalok sötét oldaláról - Park-koncert előtt!
Virtuózok Webby-jelölés: a klasszikus zene magyar csodája meghódítja a világot?
A Magyarország, szeretlek! kulisszatitkairól mesélt a két énekes
Vastag Csaba köszönetet mondott: "Hát ez a hét is eljött… "
A Király Halott új dala után most az A38-on jön a nagy pillanat

Progresszív metalcore est a Barba Negraban - Jinjer koncerten jártunk
2026.02.16-án visszatért...

Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Nem egy fesztiválon jártunk, hanem...
Ismét nálunk járt a TRENDZ
Andy és bandája amerikája - Andy Timmons koncerten jártunk
Fesztiválhangulattal indult a koncertszezon. Road, Lord és Phoenix RT a Barba Negrában
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk
beszámolók még