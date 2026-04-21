Ősszel indul az Erkel musicalszínész képzésének újabb évfolyama

Idén szeptemberben indul az Erkel Színház Musical Stúdiójának újabb évfolyama.

A stúdió oktatási modellje szoros együttműködésben valósul meg a színház társulatával, a képzések élő produkciós környezetben, az Erkel Színház próba- és előadási rendjébe illeszkedve zajlanak. Jelentkezni május 15-ig lehet a színház weboldalán.



A 2025-ben elindult, érettségi utáni, 2 éves felnőttképzés egyedülálló lehetőséget kínál mindazok számára, akik professzionális musicalszínészként szeretnének elhelyezkedni a hazai és nemzetközi színházi életben. A képzés célja, hogy a korszerű zenés színjátszáshoz és a sikeres pályakezdéshez szükséges komplex elméleti tudást, gyakorlati tapasztalatot és készségeket biztosítsa.



Az Erkel Stúdió a képzés során gyakorlatorientált felkészítést nyújt a musical színjátszás minden területén, a hangképzéstől és színpadi énektechnikától kezdve, színpadi mozgáson és beszédtechnikán át, a színészi gondolkodásig. A hallgatók az Erkel Színház társulatával szoros együttműködésben, valós produkciós közegben sajátíthatják el a szakma alapjait és működését.

„Célunk, hogy biztos, korszerű tudással és magabiztos színpadi jelenléttel támogassuk a sikeres pályakezdést. Az első évfolyam hallgatói már több erkeles produkcióban is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, akár említhetném a Kőszívű – A Baradlay-legenda musical előadását a Budapest Arénában, de Ember Márk „dobbanarekord” felolvasómaratonján is aktív szerepet vállalhattak” – mondta Kovács Gábor Dénes, az oktatás szakmai vezetője.



[2026.04.21.]