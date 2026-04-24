Erkel Színház
Erkel Extra Season Show – „Az első csak a kezdet volt”
[2026. május 2.
szombat 19:00]

Erkel Extra Season Show – „Az első csak a kezdet volt”

Május 2-án egy fergeteges szezonzáró show-val készül az Erkel, megidézve a musicalek otthonaként megújult színház első évadjának emlékezetes élményeit, bepillantva a következő színházi szezon terveibe is.

 Az Erkel Extra Season Show keretében hallhatóak lesznek a sorra telt házas előadások legnagyobb slágerei, a következő évad új bemutatóinak dalai, és lehull a lepel a Wicked musical Szegedi Szabadtéri szereposztásáról is. A látványos show bőven tartogat meglepetéseket, a közönséget is bevonó játékokat és színpadra lép - az Erkel népszerű művészei mellett - egy nemzetközi sztár, Stéphanie Schlesser is.

„A legmerészebb álmainkat is felülmúlta az induló évadunk fogadtatása” – mondta Szente Vajk, az Erkel Színház vezetője. „A telt házas előadásaink, a 101%-os jegyértékesítési arányunk, a május végére megérkező 250.000-dik látogatónk a közönségünk hatalmas szeretetét és igényét mutatja az általunk képviselt és szeretett műfaj, a korosztályokon átívelő musical iránt. Az Erkel Extra Season Show egy hatalmas köszönet a közönségünk szeretetéért és azért a bizalomért, ami már a jövő évadunk iránti érdeklődésben is megmutatkozik” – tette hozzá az Erkel vezetője.

Május 2-án tehát érkeznek majd A trón, az Elisabeth, az Apáca Show, az Álomutazó, a Hogyan tudnék..., a Rebecca legnagyobb dalai, ízelítőt kapunk az Erkel nyári turnéján, idén számos vidéki városban felbukkanó Anconai szerelmesek előadásból, és elképesztő dallamokat hallgathatunk a Wicked musicalből is. A fellépők közt pedig ott lesz Auksz Éva, Braga Nikita, Brasch Bence, Csobot Adél, Cseh Dávid Péter, Ember Márk, Fejszés Attila, Feke Pál, Járai Máté, Kovács Gyopár, Malek Andrea, Náray Erika, Pásztor Virág, Peller Anna, Péntek Fanni, Puskás Péter, Stéphanie Schlesser, Tóth Angelika, Vágó Zsuzsi, Veréb Tamás, valamint a színház tánckara és az Erkel Ensemble. Az Erkel Extra Season Show két házigazdája Csobot Adél és Puskás Péter lesz.

[2026.04.24.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
