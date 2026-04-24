Bogrács, DJ és ízorgia! - ezt nem hagyhatod ki hétvégén Budán

Ha egy igazán illatos, zenés és baráti programot keresel hétvégére, akkor most figyelj: április 25-én hatalmas bográcsos buli robban be a Hello Buda területén!

A „Élj jóízűen!” mottóval meghirdetett Bogrács Party mindenkit vár – akár főznél, akár csak ennél és élveznéd a hangulatot.

Ez nem egy átlagos főzőverseny: itt bárki megmutathatja a kedvenc bográcsos receptjét! Elég egy jó ötlet és egy kis lelkesedés, a többit már hozza a hangulat. A rotyogó ételek illata szinte odavonzza majd a vendégeket – csak kövesd az orrod, és találd meg a legfinomabb falatokat!

A jókedv garantált: a háttérben DJ pörgeti a zenéket, így a főzés mellett igazi lazulós, fesztiválos élmény vár. Barátokkal, családdal vagy akár egyedül is érdemes kinézni – itt pillanatok alatt összeáll a társaság.

A legjobb rész? A nevezés teljesen ingyenes! Ha mindig is szeretted volna megmutatni a főzőtudományodat, most itt a lehetőség. A részletekért érdemes a gasztroudvar közösségi oldalát figyelni.

A program délelőtt 10 órakor indul, és egész nap garantált a jó hangulat. Akkor is megéri kilátogatni, ha nem főzöl – hiszen a mottó egyszerű:

„Ha főzöl, ha nem – élj jóízűen!”

[2026.04.24.]