2026. április 24. | péntek | György nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Rekord 13 fesztiválfellépés: indul a Fülesbagoly az A38-on!

Megújult a tizedik évadához érkező Fülesbagoly Tehetségkutató-sorozat: a zsűri tagja lesz többek között Lábas Viki, Mehringer Marci, Hrutka Róbert. Az első eseményt új helyszínen, az A38 Hajó tetőteraszán tartják július 12-én.

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a jubileum alkalmából rekordszámú, összesen 160 nyereményt, köztük 13 fesztiválos fellépést osztanak ki a négy döntőben. A hagyományos könnyűzenei versenyek mellett a tavalyihoz hasonlóan lesz 18 éven aluliaknak is esemény.

A közleményben kiemelik, hogy az elmúlt évekhez képest szinte teljesen megújul a zsűri, és olyan ismert zenészek mondanak majd véleményt a zenekarokról, előadókról, mint Lábas Viki, Mehringer Marci, Hrutka Robert és Tóth Kristóf KRSa.

A Fülesbagoly Tehetségkutató-sorozat első eseményét új helyszínen tartják: július 12-én az A38 Hajó tetőteraszán zajlik az első finálé. Még júliusban további két döntő lesz, mindkettő Martonvásáron, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ rendezvényterén. Július 25-én a hagyományos tehetségkutató, másnap pedig a 18 éven aluliaknak szervezett Fülesbagoly Kid zajlik. Utóbbi esetében a szervezők nagy súlyt fektetnek arra, hogy a családban élő fiatalok mellett a lehető legtöbb gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekhez jussanak el felhívásukkal, és ösztönözzék őket, illetve gondviselőjüket a jelentkezésre - emelik ki.

A tehetségkutató-sorozat immár hagyományosan a Balaton partján, a keszthelyi Zenepavilon színpadán zárul augusztus 8-án.

Mint írják, a Fülesbagoly Trip tehetségkutatók egymástól függetlenek, mindegyikre lehet jelentkezni a teljes Kárpát-medencéből, a könnyűzene bármely stílusában alkotó, induló magyar szólóelőadóknak és együtteseknek. A díjak száma meghaladja a 160-at, egy-egy díjazott felléphet majd többek között a Campus Fesztiválon, a Sziget Fesztiválon, a SZIN-en, a Művészetek Völgyében az Ördögkatlan Fesztiválon, a Dunapart Feszten, a TE!Feszten és az MCC Feszten. A szervezők két klipet, stúdiózást, arculattervezést, merchandise legyártását, képzéseket és számos tárgynyereményt adnak át - sorolják.

A Fülesbagoly Trip eseményeken megválasztják a legjobb énekest, zenészt, dalszövegírót, dalszerzőt, frontembert, akik Audio-Technica nyereményeket nyerhetnek. A győztesek részt vehetnek az Öröm a Zene Tehetségkutató nagydöntőjében.

Kiemelik: a Petőfi Rádió idén is fő médiatámogatója a tehetségkutató sorozatnak. Ennek értelmében minden Fülesbagoly Trip-döntőből egy-egy kiválasztott zenekar koncertet adhat az M2 Petőfi TV Akusztik című műsorában és három-három díjazott a Petőfi Rádió Hajrá Magyarok! című műsorában.

A jelentkezés mind a négy versenyre elkezdődött a fulesbagolyalapitvany.hu/tehetsegkutato oldalon. A beküldött hangfelvételek alapján megtörténik az előzsűrizés, majd mind az öt döntőbe a legjobb tíz produkciót hívják be a szervezők, ahol 15-15 perces minikoncertekkel mutatkoznak be a zsűrinek.

A közlemény szerint az ítészek között olyan elismert zenei szakemberek, előadók, alkotók vannak, mint Bóna Márk, a Sziget programszervezője, Hrutka Róbert zenész, zeneszerző, producer, Lábas Viki énekesnő, Andrásik Remo, az Öröm a Zene igazgatója, Mehringer Marci énekes, zenész, dalszerző, Tóth Kristóf KRSa, a PASO énekese, Azahriah menedzsmentjének tagja, Katona Tamás, a Művészetek Völgye programmenedzsere, Koltay Anna, a Petőfi TV főszerkesztője, Temesi Berci zenész, a Music Hungary Szövetség elnökségi tagja, Warnusz Zsuzsa, zenész, zenepedagógus, Hodosi Enikő énekesnő, zenész, Lajtai Kati énekesnő, a TV2 Az ének iskolája és Sztárban sztár produkcióinak énektanára és Dér Dávid zenész, producer, hangmérnök.

A könnyűzenei versenyek a Fülesbagoly Alapítvány szervezésében, 37 zenei szervezet, illetve zeneipari szereplő partnerségében jött létre. További információ a fulesbagoly.blog.hu oldalon található meg - áll a közleményben.

[2026.04.24.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

