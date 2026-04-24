Rekord 13 fesztiválfellépés: indul a Fülesbagoly az A38-on!

Megújult a tizedik évadához érkező Fülesbagoly Tehetségkutató-sorozat: a zsűri tagja lesz többek között Lábas Viki, Mehringer Marci, Hrutka Róbert. Az első eseményt új helyszínen, az A38 Hajó tetőteraszán tartják július 12-én.

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a jubileum alkalmából rekordszámú, összesen 160 nyereményt, köztük 13 fesztiválos fellépést osztanak ki a négy döntőben. A hagyományos könnyűzenei versenyek mellett a tavalyihoz hasonlóan lesz 18 éven aluliaknak is esemény.

A közleményben kiemelik, hogy az elmúlt évekhez képest szinte teljesen megújul a zsűri, és olyan ismert zenészek mondanak majd véleményt a zenekarokról, előadókról, mint Lábas Viki, Mehringer Marci, Hrutka Robert és Tóth Kristóf KRSa.

A Fülesbagoly Tehetségkutató-sorozat első eseményét új helyszínen tartják: július 12-én az A38 Hajó tetőteraszán zajlik az első finálé. Még júliusban további két döntő lesz, mindkettő Martonvásáron, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ rendezvényterén. Július 25-én a hagyományos tehetségkutató, másnap pedig a 18 éven aluliaknak szervezett Fülesbagoly Kid zajlik. Utóbbi esetében a szervezők nagy súlyt fektetnek arra, hogy a családban élő fiatalok mellett a lehető legtöbb gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekhez jussanak el felhívásukkal, és ösztönözzék őket, illetve gondviselőjüket a jelentkezésre - emelik ki.

A tehetségkutató-sorozat immár hagyományosan a Balaton partján, a keszthelyi Zenepavilon színpadán zárul augusztus 8-án.

Mint írják, a Fülesbagoly Trip tehetségkutatók egymástól függetlenek, mindegyikre lehet jelentkezni a teljes Kárpát-medencéből, a könnyűzene bármely stílusában alkotó, induló magyar szólóelőadóknak és együtteseknek. A díjak száma meghaladja a 160-at, egy-egy díjazott felléphet majd többek között a Campus Fesztiválon, a Sziget Fesztiválon, a SZIN-en, a Művészetek Völgyében az Ördögkatlan Fesztiválon, a Dunapart Feszten, a TE!Feszten és az MCC Feszten. A szervezők két klipet, stúdiózást, arculattervezést, merchandise legyártását, képzéseket és számos tárgynyereményt adnak át - sorolják.

A Fülesbagoly Trip eseményeken megválasztják a legjobb énekest, zenészt, dalszövegírót, dalszerzőt, frontembert, akik Audio-Technica nyereményeket nyerhetnek. A győztesek részt vehetnek az Öröm a Zene Tehetségkutató nagydöntőjében.

Kiemelik: a Petőfi Rádió idén is fő médiatámogatója a tehetségkutató sorozatnak. Ennek értelmében minden Fülesbagoly Trip-döntőből egy-egy kiválasztott zenekar koncertet adhat az M2 Petőfi TV Akusztik című műsorában és három-három díjazott a Petőfi Rádió Hajrá Magyarok! című műsorában.

A jelentkezés mind a négy versenyre elkezdődött a fulesbagolyalapitvany.hu/tehetsegkutato oldalon. A beküldött hangfelvételek alapján megtörténik az előzsűrizés, majd mind az öt döntőbe a legjobb tíz produkciót hívják be a szervezők, ahol 15-15 perces minikoncertekkel mutatkoznak be a zsűrinek.

A közlemény szerint az ítészek között olyan elismert zenei szakemberek, előadók, alkotók vannak, mint Bóna Márk, a Sziget programszervezője, Hrutka Róbert zenész, zeneszerző, producer, Lábas Viki énekesnő, Andrásik Remo, az Öröm a Zene igazgatója, Mehringer Marci énekes, zenész, dalszerző, Tóth Kristóf KRSa, a PASO énekese, Azahriah menedzsmentjének tagja, Katona Tamás, a Művészetek Völgye programmenedzsere, Koltay Anna, a Petőfi TV főszerkesztője, Temesi Berci zenész, a Music Hungary Szövetség elnökségi tagja, Warnusz Zsuzsa, zenész, zenepedagógus, Hodosi Enikő énekesnő, zenész, Lajtai Kati énekesnő, a TV2 Az ének iskolája és Sztárban sztár produkcióinak énektanára és Dér Dávid zenész, producer, hangmérnök.

A könnyűzenei versenyek a Fülesbagoly Alapítvány szervezésében, 37 zenei szervezet, illetve zeneipari szereplő partnerségében jött létre. További információ a fulesbagoly.blog.hu oldalon található meg - áll a közleményben.

[2026.04.24.]