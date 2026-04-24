Szulák Andrea
Wolf Kati
Stúdió 11 (Stúdió 11 Ensemble)
Margitszigeti Szabadtéri Színpad (Margitszigeti Színház)
Szulák Andrea koncert: Az élet az úr!
[2026. június 6.
szombat 19:00]

Szulák Andrea a Margitszigeten ünnepel azokkal, akik igazán fontosak neki

Június 6-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon ad koncertet Szulák Andrea, akinek ez az este jóval több lesz egy nagyszabású nyári fellépésnél, hiszen személyes emlékei, pályafutása legfontosabb dalai és a hozzá közel álló művésztársak találkoznak egy megismételhetetlen produkcióban. A Studio 11 Ensemble kíséretében Wolf Kati, Veréb Tamás és Caramel is színpadra lépnek majd.

Vannak olyan helyszínek egy előadó életében, amelyek nem egyszerűen fellépések emlékét őrzik, hanem egy egész pálya lenyomatát. Szulák Andrea számára a Margitsziget pontosan ilyen. A június 6-i koncert ezért nemcsak egy újabb állomás lesz a sok közül, hanem egy különösen személyes visszatérés is: egy este, amelyben egyszerre van jelen a pályakezdés izgalma, az elmúlt évtizedek tapasztalata és az a fajta felszabadult öröm, amely csak akkor születik meg, amikor valaki valóban otthon érzi magát a színpadon.

„Nagyon sok emlék köt ide. A Margitszigeti Színpadon én már négy éves koromban is szerepeltem, egy Carmen című előadásban statisztáltam, aminek egy gyönyörű amerikai énekesnő volt a főszereplője. Mind a mai napig megvan az autogram fotója. Nagyon szeretem ezt a színházat, a hamisíthatatlan varázsát. Játszottam itt már musicalekben, koncerteken léptem fel, és mint mindig, most is nagy romantikával térek vissza ide.”

Az idei koncert egy korábbi, nagysikerű jubileumi est szabadtéri tovább gondolása. A zárt térben már bizonyított műsor most a nyári égbolt alatt, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad különleges atmoszférájában kel új életre, a több évtizedes pálya legizgalmasabb pillanatait idézve fel. Visszaköszönnek majd a legismertebb dalok, a színpadi sikerek, hazai és nemzetközi szerzők művei, valamint kifejezetten erre az alkalomra hangszerelt kompozíciók is. Ez a koncert nem pusztán slágerek egymásutánja lesz, hanem egy gondosan felépített zenei ív, amely egyszerre mutatja meg az énekesnő sokoldalúságát, színpadi erejét és azt a ritka képességét, hogy a musical, a jazz és a pop határain mozogva is mindvégig hiteles marad.

Ebben a művésznő által „hosszú évek óta harcos és tettestársai-ként” emlegetett Studio 11 Ensemble mellett „szíve csücskei”, avagy régi alkotótársai, Wolf Kati, Veréb Tamás és Molnár Ferenc Caramel lesznek segítségére.

Wolf Katit én nagyon kedvelem emberileg és szakmailag is, ragyogó előadóművész. Nagyon régóta ismerjük egymást, az édesapjával is dolgoztam együtt és nagyon tiszteltem őt. A két fiú közül Veréb Tamás kollégám volt az Operettszínházban, és a mai napig nagyon jó, bizalmas barátok vagyunk, a feleségét is nagyon szeretem, a művészetét pedig igazán nagyra becsülöm, sok alkalommal lépünk is fel együtt, ha azt hozza az élet. Molnár Ferenc Caramelről meg már nem is tudok csak szuperlatívuszokban beszélni. Végigizgultam érte a Megasztárt, aztán együtt voltunk az Ének iskolájában tanárok, illetve mentorok, és már akkor nagyon örültem, hogy ilyen nagyszerű művész válik belőle. Aztán egy musical is még közelebb hozott bennünket egymáshoz. Úgyhogy ezek nagyon személyes kapcsolódások.”

És éppen ettől lesz igazán különleges ez az este: mert bár nem próbál hihetetlenül nagyívű összegzést adni egy pályáról, mégis minden benne van, ami Szulák Andreát előadóként és emberként jellemzi: az őszintesége, a humora, a kapcsolatai, és az a magától értetődő szeretet, amellyel a színpad felé fordul.

„Én egyszerűen szeretem a színpadot, szeretek játszani, szeretek a színpadon lenni. Az, amit én ezen a pályán eddig elértem, messze túlszárnyalja a legmerészebb álmaimat is. Talán ezért is vagyok ennyire hálás, hogy mind a mai napig tele vagyok feladatokkal. Hogy ebben még mit lehet elérni, azt én nem tudom. Eddig sem úgy dolgoztam, hogy majd egyszer jó lenne egy Kossuth-díj, vagy valami ilyesmi. Engem ez nem érdekel. Engem mindig az érdekel, hogy vannak-e körülöttem olyan alkotók, rendezők, igazgatók, akik látnak bennem kiaknázható lehetőségeket. És ameddig látnak, addig olyan nagy baj nincsen.”

[2026.04.24.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
