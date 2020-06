Újdonság! Follow The Flow - Kivetett: dalszöveg, videoklip itt Az együttes legújabb megjelenését a körülöttünk lévő társadalmi problémák és igazságtalanságok ihlették. A "Kivetett" aktualitása az elmúlt hetekben még égetőbbé és fájóbbá vált - a banda a saját frusztrációit írta ki a dalban.



Follow The Flow - Kivetett: dalszöveg



Itt a garantált igazságtalanság, ami jár

Az erősebb kutya hág, a féleszű a király

Ég a föld, ég a ház, felé repül a bomba

Egy tör hatalomra, hogy hármat öljön halomra

Persze mindenki mindig és azonnal ítél

Van kit megköveznek, mást imádnak ugyanazért

De mi csak tömjük, amíg nincs tele a kosár

Lejön ez a bőr, beteg ez a kor, ellep a mocsár



Nem sütöm le a szemem

Nem szegem le a fejem

Nem veszed el a helyem, az az ábra

Nem adod fel úgysem

Ember embernek farkasa

Az egész világot hazavágja



Kivetett vagyok

Sosem értettem az élet dolgait

Mert nekem minden olyan

Mintha sosem jártam volna itt

Annyira idegennek érzem

Nincs helyem, mennék

Egy nincstelen vendég vagyok

Ki nem tud búcsút mondani

Mint aki nem ide való

Mint aki nem ide való



Valaki mondja meg, mit keresek én itt

A feltűnési viszketegségetek megbénít

IQ-ban megidézik Frédit meg Bénit

Kik az életük a közösségi médián élik

Elítélik a rosszakarók a rasszot

Ha megfogod az Isten lábát, nagyon kapaszkodj

Az álszentek a béke nevében húznak maszkot

És a felső tízezer föld alá temeti el a kasztot

Ha szögre akasztod a kesztyűt, neked véged

Nincs ingyen a levegő se, ami éget

Folyjon a mértéktelen lehalászás

Az utolsó majd kapcsolja le a lámpát



Kivetett vagyok

Sosem értettem az élet dolgait

Mert nekem minden olyan

Mintha sosem jártam volna itt

Annyira idegennek érzem

Nincs helyem, mennék

Egy nincstelen vendég vagyok

Ki nem tud búcsút mondani

Mint aki nem ide való

Mint aki nem ide való



Az ördögi körben

Látom hogy megy minden tönkre

Úgy kiáltanék a tükörbe

Hogy ebben nem veszek részt

Van bőven

Minden szennyes vödörben

Mondd csak el, mit vársz tőlem

Nekem sincs menekvés



Kivetett vagyok

Sosem értettem az élet dolgait

Mert nekem minden olyan

Mintha sosem jártam volna itt

Annyira idegennek érzem

Nincs helyem, mennék

Egy nincstelen vendég vagyok

Ki nem tud búcsút mondani

Mint aki nem ide való

