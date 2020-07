Bejelentették! Idén is megszervezik a nemzetközi rockzenei flashmobot Amatőr és profi muzsikusok részvételével szeptember 5-én Kolozsvárott rendezi meg idei nemzetközi rockzenei flashmobját a Cityrocks - közölték a szervezők szerdán Szegeden. Gajda Ferenc főszervező az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a Cityrocks sorozat két éve a szegedi Dóm téren indult, akkor négyszáz zenész - dobos, basszusgitáros, gitáros, énekes - adott elő közösen két-két magyar és angol nyelvű számot. A tavalyi kecskeméti rendezvényen pedig már ötszázan muzsikáltak együtt.

Idén július 25-én Dunaújváros adott volna otthont a zenei flashmobnak, de a szervezést a járványhelyzet miatt le kellett állítani, az eseményt a tervek szerint jövőre tartják meg - tette hozzá.



A járvány ellenére azonban a Cityrocks immár ezernyolcszáz muzsikusból álló zenei csapata nem maradt tétlen, tavasszal kétszáz résztvevős karanténklipet készítettek - közölte Gajda Ferenc.



A kezdeményezés népszerűsége a többi közt annak köszönhető, hogy a résztvevőknek egyedülálló érzést jelent több száz másik emberrel közösen zenélni, másrészt a kezdők, akár a gyerekek is kipróbálhatják, milyen zenekarba muzsikálni - fogalmazott a főszervező.



Nagy Zoltán Levente, a kolozsvári Iskola Alapítvány elnöke elmondta, a több mint húsz éve létrehozott, kezdetben magyar oktatási programokat támogató, majd tevékenységét kulturális területre is kiterjesztő civil szervezett a nemzeti összetartozás éve alkalmából látja vendégül a rendezvényt.



Bár csupán néhány napja tették közzé az esemény részleteit, már több mint százhúszan jelentkeztek erdélyi magyarok mellett román muzsikusok is - közölte az elnök, aki szimbolikusnak tartja, hogy nemzetiségtől, nyelvtől függetlenül több százan zenélnek majd együtt Erdély szívében, Kolozsvár főterén. Ezzel olyan közösségi összefogás jön létre, amely az egész régióban példaértékű - mondta.



A délutáni közös zenélést követően este a Kolozsvári Magyar Opera szimfonikus zenekarának rockshowja szórakoztatja majd az egybegyűlteket. A szervezők készülnek arra, hogy amennyiben a járványhelyzet nem teszi lehetővé, hogy közönség előtt játszanak, élőben közvetítik a flashmobot.

