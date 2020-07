Érdemes rájuk odafigyelni! Még nem - megérkezett a LNDA zenekar első klipje 2020 legújabb rockbandája megérkezett! Igaz még csak az idei évben alakult a budapesti és vidéki zenészekből álló pop-rock zenekar, a LNDA, mely a kaposvári származású Kaszás Melinda énekesnő-színésznő karakteréhez megálmodott produkció, néhány hete már megjelent az első videoklipjük, a Még nem, melyet már több, mint 50 ezren tekintettek meg a Youtube-on.



A Barabás Tibor (dobok), Lakatos Bence (gitár), Fogas Ákos (gitár), Kovács-Ferencz Zsolt (basszusgitár), Kaszás Melinda (ének) felállású LNDA már gőzerővel készíti a stúdióban az új dalokat, hiszen még a nyáron kívánnak előrukkolni egy újabb videoklippel és egy három számos EP-vel is, melyben Mazán Attila hangmérnök segíti a munkájukat.



A zenekar tagjai már több, korábbi produkcióban bizonyító tapasztalt zenészek, akik egy igazán sokszínű, pörgős, dallamos és bulizós pop-rock anyagot ígérnek az idei évre. Elmondásuk szerint a céljuk, hogy minél többen megismerjék a dalaikat és bejussanak a hazai zenei fesztiválokra is, amihez mi sok sikert és jó munkát kívánunk!



LNDA - Még nem - az első videoklip:



