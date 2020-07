Kisfilm egy szerelmi drámáról A zenekar szeptemberre tervezi új albubának megjelenését. Új klipjük, a Vigyél el már a második dal, amit megmutatnak a készülő albumról. A srácok már-már kisfilmnek is beillő klipet készítettek hozzá, melyben egy párkapcsolat színfala mögé tekinthetünk bele. A Vigyél el első hallásra egy picit populárisabb, elektronikusabb hangszerelést kapott, mint a korábbi dalok. „Mivel szeretünk újítani, kísérletezgetni, ezért abszolút új köntösbe tudtuk bújtatni ezt a dalunkat is. A hangszerelés ’felturbózására’ Varga Zoltánt (USEME) kértük fel, aki a lemez többi dalában is közreműködik producerként.” – meséli el Hajdu Erik, frontember, énekes, dalszerző. „Semmi túlgondolás, semmi játszma. Egyfajta belső vívódás az elemekkel, és vágyódás egy másik élethelyzetbe. Nem szégyen besokallni, s néha engedni kell, lazítani kell a csomón. Persze mindenkinek a fantáziájára van bízva, mit is akar magának a dalból. Számomra ez egy pozitív dolog, mivel egy aktuális élethelyzetben íródott meg a szöveg, így számomra teljesen hiteles.” – foglalja össze a mondanivalót az énekes. Az zenekar ezúttal a Hologram Films-szel dolgozott együtt új klipjén. Bevallásuk szerint teljes mértékben a stúdió kreatív dolgozóinak a fantáziájára bízták a képi világ megvalósítását, melynek végeredménye egy a dal mondandójához finoman illeszkedő videó lett. A filmben egy lány és egy fiú sztorijába kapunk három percnyi betekintést. „Szerintem nagyon jól ábrázolja a klip a mondanivalót, de hogy kinek mi jön át belőle, az már teljesen rátok van bízva.” - Hajdu Erik. A zenekar következő nagylemeze a tervek szerint szeptember elején érkezik, a lemezbemutató koncert pedig az A38-on lesz október 1-én (https://www.facebook.com/events/292365705480976). [2020.07.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu