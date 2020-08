Balázs János egyedülálló koncertjei a Zeneakadémián A világon egyedülálló vállalkozás szem- és fültanúja lehet a közönség augusztus 18-án és 19-én a Zeneakadémia Nagytermében. Balázs János zongoraművész Rahmanyinov valamennyi zongoraversenyét eljátssza a Nemzeti Filharmonikus Zenekar kíséretében. "Technikai és érzelmi értelemben egyaránt óriási szakmai kihívás Rahmanyinov összes zongoraversenyét bemutatni. Tudomásom szerint erre még nem is vállalkozott senki korábban" - mondta a Kossuth-díjas zongoraművész az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.

A kétnapos koncert eredtileg májusban lett volna, a koronavírus-járvány miatt kellett négy hónappal későbbre tenni. Balázs János hangsúlyozta: elmúlt egy évét ennek a projektnek szánta, napi hat-nyolc órát gyakorolt. Hozzátette: szereti azokat az állapotokat, amelyek katarzissal járnak.



"Rahmanyinov zenéje elképesztő érzelmi töltetet ad. Posztmodern zenéjét különleges akkordozás és kromatikus polifónia jellemzi, technikája liszti alapokon nyugodott, ezt ötvözte a 20. századi modernitással. Keze csaknem kétszer akkora volt, mint az átlagos kezű zongoristáké, ezért nemcsak hatalmas munka, hanem olykor trükkök alkalmazása is kell művei eljátszásához" - fogalmazott Balázs János.



A két koncerten Charles Olivieri-Munroe máltai születésű, Kanadában nevelkedett karmester vezényli a Nemzeti Filharmonikus Zenekart.



Augusztus 18-án először Rahmanyinov legelső műve, az 1. zongoraverseny hangzik el, ezt egyik utolsó műve, a Rapszódia egy Paganini-témára című kompozíció (a kvázi 5. zongoraverseny) követi, majd a második részben híres 2. zongoraversenye szerepel műsoron; utóbbi (amelyet például Céline Dion is feldolgozott All By Myself címmel) hozta meg a világhírt a zeneszerző számára. Másnap a 4. zongoraverseny hangzik el, ezt Rahmanyinov már Amerikában írta vegyes stílusban, és az egyik legritkábban játszott művének számít. A Rahmanyinov-maraton záró darabja a 3. zongoraverseny, amelyet világ legnehezebb versenyművének tartanak, és hallható az Oscar-díjas Ragyogj! című filmben is.

