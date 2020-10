AK26 - Trapstar: Videoklip, dalszöveg itt MUtatjuk! AK26 - Trapstar



AK26 - Trapstar dalszöveg



Trapstar

Bármit teszel, úgyis belekötnek

Trapstar

Most már nem bízhatsz senkiben meg



GIAJ:



Itt van egy Mike

Hallom, hogy trapstar leszel

Eldöntötted, a köreidnek

Teszed be az alapokat, amiket vettél

A szüleidnek, a füleidnek tré lesz a szövegem

És tudom, nem akarod ezt hallani

De nekem kell kimondanom papi

Mert ezt senki más neked nem mondja ki



Kibaszott házak ára van a rappemben

Miket tettem bele

Az egészet robbantom, lófasz a fele

Ha omlik a vakolat a fejem felett

Vigyázz, ha jó leszel, elvisz könnyen

A pia meg a kibaszott kokain

Az éjszakába’ gyorsan öregszel

Ez leépít, mint a metamfetamin



Biztos, hogy meggondoltad

Hogy ebből keresed a kenyered?

A gyerekek a szövegedet vágják, mutatom az árát

Hajtsd ki a beledet, vidd el a pálmát

Érd el a kék eget

Ki vele, szórjad kifele a fakeket

Az életedbe buzik fognak ugatni

Mert nem vágják le a lényeget



A lényeget, hogy soha ne szállj el magadtól

Amikor lóvét húzol a kalapból

Mindig tiszteld az öregeket, akik már

Nyomták, amikor itt volt az aranykor

Ha falakba ütközöl

Vagy falakat húzol magad elé

Csak a gyenge adja fel akkor

Amikor éppen pont nem megy a szekér



Trapstar

Bármit teszel, úgyis belekötnek

Trapstar

Most már nem bízhatsz senkiben meg HIRO:



Amit láttok, nem volt mindig így

Nem volt pénz, se minőségi klip

De dolgoztunk, hogy legyünk egyszer így

És reméltük, egyszer kitörünk mind



Amíg mások feladták, nem hagytam abba

A testvéremmel emlékszünk még a rajtra

A zenének az én szívem lett a rabja

A gitáromnak még mindig itt a hangja



Ez volt a gyerekkori álom

Most meg a nevem dedikálom



Amíg mások feladták, nem hagytam abba

A testvéremmel emlékszünk még a rajtra

A zenének az én szívem lett a rabja

A gitáromnak még mindig itt a hangja



Trapstar

Bármit teszel, úgyis belekötnek

Trapstar

