Megjelent Macca Wiles debütáló EP-je Macca Willes, az angliai Essexben született, nem volt problémamentes a gyerekkora, az iskolából is kirúgták. Ezt követően a trap/rap kultúra központjába Atlantába költözött ki, ahol már felfigyeltek tehetségére. Két év után költözött vissza az Egyesült Királyságba, számos tapasztalattal és történettel, ezután kezdte el komolyabban karrierjét. A friss EP producere Matt Schwartz volt, aki olyan formációkkal dolgozott eddig, mint Yungblud, M.O., Massive Attack, vagy Halsey. A kis lemez a ‘Bad Habits’ címet kapta, hiszen elsősorban a belső démonokkal való küzdelemről, a mentális egészségről, a múltbéli kapcsolatokról szól. Az EP-n rock és rap keveredik Macca páratlanul őszinte dalszövegeivel.



A kislemezt több sikeres single előzte meg, amelyekről olyan neves nemzetközi magazinok írtak róla eddig elismerően, mint az NME, a Clash, az Earmilk. Az EP dalait a BBC Radio 1 is előszeretettel játszotta, de mind Európában, mind Amerikában több rádiós toplistára is felkerültek. Ebben a projektben olyan dolgokról beszélek, amelyekről mások nem mernek. Az emberek nem merik kimutatni az érzelmeiket, beszélni a mentális problémákról és a drogfüggőségről. Szeretnék segíteni nekik a zenémmel – mondta Macca, aki generációjának hiteles hangja lett az elmúlt időszakban, és fényes karrier elé néz. [2020.10.30.]