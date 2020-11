Ma este Sztárban Sztár döntő - infok a hetedik évad utolsó adásáról Nem mindennapi döntővel búcsúzik a Sztárban Sztár hetedik évada November 8-án rendhagyó sztárduettekkel, különleges extra produkciókkal és rengeteg izgalommal jön a Sztárban Sztár döntője, ahol kiderül, hogy a tizenegy hetes küzdelem és megannyi felejthetetlen átalakulás után, 2020-ban végül Tóth Andi, Szabó Ádám vagy Vastag Csaba nyeri majd el a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet. A fináléban a már kiesett versenyzők is ismét visszatérnek, hogy egy közös dallal búcsúzzanak a nézőktől.



A szóló produkciók mellett a három döntős egy-egy sztárduettel is színpadra lép majd a vasárnapi döntőben, Tóth Andi Dér Heniként Kasza Tibi oldalán, míg Vastag Csaba Dolly mellett Fenyő Miklósként bizonyíthat majd, Szabó Ádám pedig Pápai Jocit formálja meg egy Tóth Gabival közös dalban. Az esti show-t olyan meglepetésvendégek is színesítik majd, mint Charlie, aki Name Projecttel közösen vadonatúj köntösben viszi színpadra Annyi minden történt című slágerét. Balázs Fecó Berkes Olivérrel és DR BRS-sel, a népszerű Évszakok című dal feldolgozásával érkezik a TV2 stúdiójába, a Sztárban Sztár leszek! első évadának győztese, Békefi Viki pedig új, Cupido című dalát adja majd elő.



Mivel az elődöntőben Szabó Ádám első helyen végzett, így plusz egy pontos előnnyel indul a végső hajrában, ahol a nézők több körben is szavazhatnak majd kedvenceikre a TV2 Live applikációján keresztül, valamint emelt díjas sms formájában is. A nyertes a Magyarország legsokoldalúbb előadójának járó díj mellett 1 millió forinttal is gazdagodik, amit egy általa választott alapítványnak ajánlhat fel. Az utóbbi napokban nagy visszahangot váltott ki Curtis kizárása a versenyből. Azzal, hogy nem jelent meg az elődöntőben cserbenhagyta a rajongóit, a Sztárban Sztár nézőit és stábját. A TV2 döntése értelmében így versenyzőként nem vehet részt a vasárnapi döntőben, és szerződésszegése miatt a cég megteszi a megfelelő jogi lépéseket. Az tagadhatatlan, hogy Curtis is sokat tett a Sztárban Sztár hetedik évadának sikeréért, a nézők szerették, ezt az is bizonyítja, hogy a tíz adás applikációs szavazási statisztikája alapján ő érte el a legjobb eredményt az egyik produkciójával (94,18%).



A csatorna azonban lehetőséget biztosít számára, ha bocsánatot kér a nézőktől a színpadon, hogy a többi kiesett versenyzővel közösen előadjon egy produkciót. Ezzel kárpótolhatja a cserbenhagyott és csalódott rajongóit. Természetesen ezért díjazásban nem részesül. Sztárban Sztár döntő: nov.8. 18:50 [2020.11.08.]

