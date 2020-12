Itt a Égi fohász - hallgasd meg!

Ress Hajnalka a decemberben megjelent crossover dalaiban, az emberi léthez szorosan kapcsolódó isteni erények közül a Hitet, és az abból táplált Reményt szerette volna megszólaltatni.



A hit minden vallási felekezettől független, s ezt Toldi Tamás zseniálisan "kiolvashatóan" megírta a dalszövegben. Ez a két, eredetileg 19. századi dal (Nearer God to thee - Oh, Holy night), újragondolt, letisztult formában csendül fel az eddigi köztudatban élő számos feldolgozás közül.



Hiszen, ha erőn felül is, de életünk végéig táplálnunk kell a bennünk élő reményt, mely a megfoghatatlan, és sokszor megmagyarázhatatlan hitünk által vezérelve képezi lelkünk egyik legfontosabb részét.



Ehhez a gondolathoz csatlakozott:

Bábel Klára hárfaművész (international solist)

Varga Gábor klarinétművész (international solist)

Pánczél Kristóf zongora és orgona

Varga Sándor eufóniumon

Hangszerelés: Szűcs Norbert

A videóklippet Tischler Zoltán állította össze Hanula Gábor, és Karsai Mátyás segítségével.





[2020.12.19.]