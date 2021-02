Lajkó Félix és Ötödik évszak a rangos toplistán Lajkó Félix & Band START és az Ötödik évszak Ne rejtsd el a világ legrangosabb világzenei toplistáján A World Music Charts Europe a világ legrangosabb világzenei toplistája, amelyet havonta tesznek közzé a wmce.de oldalon. Több mint 25 ország 50 rádiós világzenei szakembere pontozással választja ki a legjobb 20 lemezt hónapról hónapra. Februárban Lajkó Félix & Band novemberben megjelent START című albuma került a rangos lista 7. helyére, az Ötödik évszak Ne rejtsd el című lemeze pedig az előző hónapról megőrizte toplistás helyét, jelenleg a 13. helyen van. A két Fonós album mellett egy másik magyar lemez, Lakatos Mónika & the Gipsy Voices is szerepel a WMCE lista 17. helyén. A Lajkó Félix & Band START további jelentős toplistákra, így a Transglobal World Music Charts-ra is felkerült, valamint szerepel egy cseh listán is, ahogy a negyedéves Balkan World Music Charts-on is jegyzik már január óta. Ritka az a hónap, amikor ennyi magyar sikernek örülhetünk a nemzetközi toplistákon! Az Ötödik évszak Ne rejtsd el című albumát az ifj. Csoóri Sándor Sündi (brácsa, hosszúnyakú tambura, koboz, ének) hívására alakult kiváló formáció jegyzi, amelynek tagjai Hegedűs Máté (hegedű), Zimber Ferenc (cimbalom), Szabó Csobán Gergő (bőgő, ének) sajátos zenei világát meghatározó énekesnője pedig a magyar-francia Izabella Caussanel. A zenekar októberben bemutatkozott a WOMEX (World Music Expo) showcase programjában is, koncertjüket világszerte követték az online felületeken a zenei szakemberek. A lemezről további információ a Fonó weboldalán »» http://webbolt.fono.hu/hu/otodikevszak.nerejtsdel Lajkó Félix & Band START című albumát a virtuóz vajdasági hegedűművész öttagú zenekarával több emlékezetes koncert után vette fel. Láthatóan megtalálták a közös hangot. Új Lajkó szerzeményeket, inspiráló zenefolyamot hallhatunk kiváló alkotótársak közreműködésével, Lajkótól megszokott csodálatos zenei bravúrokat, amelyek mélységekbe és magasságokba repítenek. Talán produkcióban még sosem hallhattuk ennyire felszabadultnak Lajkó Félixet.



A lemez elérhető a Fonó webboltjában itt http://webbolt.fono.hu/lajkofelix.start